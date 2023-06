Su STMicroelectronics potrebbero esserci i presupposti per partire al rialzo-proiezionidiborsa.it

Dopo un mese di aprile da incubo, quello di maggio ha visto una frenata della discesa e un segnale di acquisto su STMicroelectronics. In particolare, nell’ultima seduta di Borsa aperta c’è stato un incrocio rialzista delle medie che va ad allinearsi a quello rialzista degli altri indicatori. Potrebbero, quindi, esserci tutti i presupposti per un rialzo, ma prima, però, bisogna fare i conti con le resistenze incombenti.

I punti di forza e di debolezza di questo titolo

Prima di entrare nel dettaglio possiamo dire che, con elevate probabilità, le ragioni per comprare il titolo sono sicuramente superiori a quelle per cui varrebbe la pena venderlo.

Incominciamo col dire che, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati e sono tra i più elevati della Borsa. L’attività dell’azienda, quindi, è particolarmente redditizia. Anche la situazione finanziaria della società appare eccellente. In generale i fondamentali STMicroelectronics sono particolarmente buoni e rappresentano un valore aggiunto per il titolo.

Anche dal punto di vista dei multipli di mercato STMicroelectronics è molto interessante. Con un rapporto prezzo/utili di 9,18 per 2023 e di 9.1 per 2024, la società è tra le più economiche sul mercato. Inoltre, nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano del titolo hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Segnale di acquisto su STMicroelectronics, sarà questa la volta buona per ripartire al rialzo?

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 1 giugno a quota 41,75 €, in rialzo del 2,91% rispetto alla seduta precedente.

Dopo una fase di accumulazione in prossimità di area 38 €, le quotazioni di STMicroelectronics sono scattate al rialzo, ma stanno trovando una forte area di resistenza a 42 €. Per la seconda volta, infatti, il titolo sta affrontando questo ostacolo. Il suo superamento potrebbe permettere il raggiungimento di area 46,73 € che già in passato ha permesso ai ribassisti di prendere il controllo della tendenza. Oltre questo livello potrebbe essere molto probabile il raggiungimento di area 51 € dove la probabilità di inversione potrebbe essere molto alta.

Il mancato superamento di area 42 €, invece, potrebbe provocare un nuovo ritracciamento.

Articoli che potrebbero interessarti

Altro che vacanze in Sardegna, questo posto amato da Maurizio Costanzo è spettacolare e costa pochissimo

Località da sogno e low cost per il primo weekend d’estate, ecco la spiaggia che ha ispirato D’Annunzio