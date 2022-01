Quando arriva l’inverno, viviamo tutti in simbiosi con i nostri caloriferi. I fortunati che hanno i camini potranno godere di questo ulteriore beneficio, ma è inevitabile accendere i riscaldamenti per trovare un po’ di calore.

Tutto ciò, però, si traduce inevitabilmente in una spesa economica maggiore: le bollette, infatti, saranno molto più salate. Per evitare che ciò accada o, quantomeno, peggiori sempre più, dovremmo tutti ricordarci di eseguire un’operazione tanto semplice quanto fondamentale. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il riscaldamento fa schizzare la bolletta, ma applicando questa regola d’oro che molti dimenticano potremmo riuscire a risparmiare energia e denaro

La bolletta dell’elettricità è una di quelle più temute da ogni nucleo familiare. Non esistono particolari trucchetti per snellire le nostre bollette, ma ci sono alcuni consigli che possono aiutarci a ridurre di una certa cifra i consumi.

Ad esempio, tutti dovremmo fare attenzione a questo elettrodomestico che è quello che ci fa spendere più soldi in bolletta. Oltre a questo, dovremmo fare attenzione a un altro particolare che molti di noi trascurano.

Gli elettrodomestici che non funzionano bene consumano molto di più

Quando un elettrodomestico non funziona come dovrebbe, finirà per consumare molta più elettricità del normale. Questo succede, ad esempio, quando il freezer non è sbrinato a dovere. Lo strato di ghiaccio che si forma, finisce per diventare una sorta di isolante termico.

Ciò implica che il motore del freezer dovrà lavorare di più per accumulare l’energia necessaria e questo andrà ad aumentare il consumo di energia. Senza considerare che, il ghiaccio in eccesso nel freezer, renderà più difficile anche l’utilizzo dell’elettrodomestico stesso: banalmente, anche aprire i cassetti diventerà molto difficile. Per la precisione, quindi, ecco come sbrinare il freezer con 1 solo trucchetto economico e velocissimo.

Per questo motivo, quindi, è importante effettuare regolarmente la pulizia del nostro freezer. Infatti, il riscaldamento fa schizzare la bolletta, ma applicando questa regola d’oro che molti dimenticano riusciremo a risparmiare energia e denaro.

Controlliamo anche questo dettaglio

Ricordiamo anche che, se il frigo e il freezer raffreddano poco, il motivo potrebbe essere molto semplice. La colpa di questo potrebbe essere delle guarnizioni, nel caso in cui queste fossero rovinate.

Se così fosse, infatti, gli sportelli non si chiuderebbero alla perfezione. Questo implicherebbe un maggiore lavoro da parte dell’elettrodomestico stesso, per produrre l’energia necessaria a raffreddare l’ambiente.