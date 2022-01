Cosa c’è di più bello del profumo del pane appena sfornato, dello scrocchio della sua crosta croccante o della morbidezza della sua mollica?

È davvero difficile trovare un altro alimento che sia altrettanto perfetto e abbinabile a tantissimi pasti come il pane. Ciò che, però, rende il pane davvero speciale è la sua semplicità: servono solo pochi ingredienti per creare una vera opera d’arte, che tutti possono fare.

È anche vero, però, che il suo essere così gustoso, spesso ci fa esagerare con le quantità. Per questo motivo, oggi parleremo di un tipo di pane molto leggero, croccante e friabile, e che sarebbe totalmente privo di colesterolo. Scopriamo tutti di che pane si tratta.

Il rischio di colesterolo alto potrebbe abbassarsi drasticamente per chi consuma questo squisito pane croccantissimo

Per tenere sotto controllo il colesterolo è importante seguire un’alimentazione varia, equilibrata e completa. Per fare del bene al nostro organismo, infatti, bisogna scegliere gli alimenti non solo in base ai nostri gusti o alle nostre voglie, ma anche in base ai valori nutrizionali di ognuno di questi.

Infatti, per abbassare il colesterolo e rinforzare il cervello sarebbe meglio consumare questi alimenti ricchi di vitamina B7.

Oltre a questi, però, bisognerebbe considerare anche un alimento che molti di noi snobbano ancora oggi. Si tratta del pane azzimo. Molte persone, infatti, non sono attratte dal pane azzimo, perché meno morbido o saporito di tanti altri tipi di pane. In realtà, questo sarebbe un ottimo alimento, soprattutto per chi soffre di colesterolo alto.

Tanta energia ma zero colesterolo

L’azzimo è un particolare tipo di pane, senza lievito, costituito da una caratteristica forma rettangolare. Questo pane è davvero energetico, per un motivo semplice: contiene molti carboidrati che, una volta assimilati, diventano glucosio, energia fondamentale per il nostro corpo. E di questo, inoltre, beneficerebbero anche il cervello e i muscoli, ma non è tutto.

Questo alimento sarebbe ottimo anche per chi soffre di problemi cardiovascolari, perché sarebbe del tutto privo di colesterolo. Ecco perché il rischio di colesterolo alto potrebbe abbassarsi drasticamente per chi consuma questo squisito pane croccantissimo.

Lasagne croccanti e gustose

Pensare il pane azzimo solo come un semplice accompagnamento ai secondi è un grandissimo errore. In realtà, come capita sempre in cucina, con la fantasia si possono ottenere grandi risultati.

Un esempio è questo piatto stravagante e particolare, ottimo per mangiare qualcosa di insolito e nuovo.

Possiamo usare il pane azzimo per preparare delle vere e proprie lasagne, gustose e filanti. Per farlo basterà bagnare il pane azzimo con un po’ d’acqua, e stenderlo su un foglio di carta da forno.

A questo punto dovremo stendere sul pane gli ingredienti a nostro piacere, come se stessimo cucinando una vera e propria lasagna. Potremo scegliere, ad esempio, ricotta e spinaci.

Creiamo più strati e, quando avremo terminato la preparazione, chiuderemo la carta forno su se stessa, per avvolgere la lasagna di pane. Ora potremo infornare il tutto per 20 minuti a 180°, controllando la cottura e aprendo la carta da forno se necessario, per evitare che il pane si indurisca troppo. Scopriremo un modo nuovo di cucinare, particolare e divertente.