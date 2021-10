Forse in pochi lo sanno, ma avere un freezer pieno di ghiaccio equivale a consumare molta energia elettrica.

Quando apriamo e chiudiamo lo sportello del freezer, si crea una patina di brina che, con il passare del tempo, tende a ispessirsi sempre di più. Questo può causare la formazione di uno strato di ghiaccio anche molto ingombrante, che dà origine a diversi problemi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Il primo tra tutti è il maggior consumo (e spreco) di energia elettrica. Infatti, per mantenere costante la temperatura interna, il freezer consumerà sempre più energia.

Il secondo problema è che il freezer sarà meno efficiente, quindi lavorerà in modo peggiore e con difficoltà maggiori. Tutto è causato dalla presenza eccessiva di ghiaccio, il che potrà causare anche guasti dell’impianto refrigerante. Ecco perché è importante sbrinare il freezer con regolarità, anche per eliminare gli eventuali residui di sporco sedimentati al suo interno. Scopriamo come farlo velocemente e senza fatica con questo segreto molto utile.

Ecco come sbrinare il freezer alla perfezione con 1 solo trucchetto economico e velocissimo

Stare dietro alle faccende di casa non è sempre un gioco da ragazzi. Esistono alcune mansioni davvero faticose che, spesso, ci rubano tempo ed energia e non ci fanno neanche ottenere i risultati sperati.

Forse i 3 problemi più ostici da risolvere negli ambienti domestici sono lo sbrinamento del freezer, l’eliminazione del calcare dalle superfici e la pulizia delle fughe tra le piastrelle.

Per fortuna, abbiamo già scoperto come eliminare totalmente le incrostazioni di calcare e avere finalmente rubinetti lucidi e puliti grazie a questo metodo veloce ed efficace.

Anche per le fughe delle piastrelle la soluzione è più facile di quello che si potrebbe pensare. Infatti, ecco come pulire perfettamente le fughe del pavimento con questo prodotto che abbiamo tutti in bagno.

Per quanto riguarda, invece, lo sbrinamento del freezer, ecco come procedere grazie a questo trucchetto economico e velocissimo.

Il geniale metodo per eliminare il ghiaccio al 100%

Per prima cosa, svuotiamo il freezer e mettiamo gli alimenti in salvo in un altro luogo. A questo punto dovremo staccare la spina del nostro freezer.

Attenzione a non lavorare con il freezer acceso, perché potrebbe essere pericoloso, oltre che causa di un grande spreco di energia elettrica.

Ora riempiamo alcune pentole con dell’acqua, mettiamole sul fuoco e aspettiamo che arrivino a bollore. Nel frattempo, sistemiamo degli stracci sul pavimento per assorbire l’acqua, poi rimuoviamo i cassetti dal freezer.

Il trucchetto più utile

Adesso sistemiamo le pentole calde nel freezer, avendo cura di appoggiarle sopra a un sottopentola per non danneggiare nulla. Quando l’acqua si sarà raffreddata, sostituiamola con altra acqua calda.

Richiudiamo lo sportello e attendiamo circa mezz’ora, quindi riapriamo lo sportello e partiamo con la pulizia vera e propria. Rimuoviamo i pezzi di ghiaccio con una spatola antighiaccio che ci aiuterà a rimuovere le parti più resistenti.

Puliamo l’interno del freezer con acqua e aceto o con prodotti specifici per questo tipo di pulizia. Quando avremo finito, potremo riporre i cassetti al loro posto e, una volta asciutto il tutto, ricollegheremo la spina.

Ecco come sbrinare il freezer alla perfezione con 1 solo trucchetto economico e velocissimo! Al termine del processo, ricordiamoci di riposizionare nel freezer i nostri alimenti.