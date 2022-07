La lavatrice è uno degli elettrodomestici più fondamentali insieme al frigo. Il loro frequente utilizzo, però, richiede attenzioni particolari. Questo perché se non ce ne prendiamo cura potremmo arrivare a rovinarli definitivamente. In particolare, i problemi che più la colpiscono sono muffa e calcare, che si accumulano facilmente a causa dell’acqua stagnante.

Per fortuna, possiamo rimediare con dei semplici trucchi casalinghi. Non ci serviranno prodotti specifici, se facciamo una pulizia regolare. Con degli ingredienti economici che abbiamo in casa, non sarà difficile rimuovere muffa e cattivi odori dalla lavatrice. Per una lavatrice senza muffa e calcare, ma anche profumatissima, utilizziamo questi ingredienti casalinghi.

Prevenire il problema

Prevenire è meglio che curare. Per questo è importante capire perché calcare e muffa e anche macchie potrebbero formarsi. La prima causa è data dai detersivi. Infatti, se si utilizza troppo detersivo, ma anche se non si fa una pulizia regolare, si potrebbe depositare, creando muffa.

Allo stesso modo, anche l’umidità causa calcare e muffa. Questo perché la lavatrice non viene arieggiata sufficientemente, ma soprattutto pulita con frequenza. Molti conoscono già l’efficacia di aceto e bicarbonato nelle pulizie, ma ci sono anche metodi alternativi per profumare e lavare la lavatrice.

Il primo rimedio completamente naturale vede il migliore amico nelle pulizie, ovvero il limone. Infatti, questo ingrediente è uno dei migliori contro la muffa, per il suo potere disinfettante e sgrassante. Ci basterà creare una pasta con un po’ di acqua e succo di limone e passarla nel cestello con un panno. Puliamo bene anche le pieghe delle guaine, punto in cui più si forma la muffa. Infine, facciamo un lavaggio a 90 gradi a vuoto, per risciacquare.

Per una lavatrice senza muffa e calcare usiamo questi ingredienti naturali

Il secondo trucco prevede l’utilizzo dell’olio di tea tree. Questo olio è molto efficace sia per le muffe, che per l’odore sgradevole. Infatti, le sue proprietà antisettiche e antibatteriche aiuteranno a disinfettare la lavatrice in profondità. Mettiamone qualche goccia in un panno, possibilmente in microfibra e passiamo la guaina. Il forte profumo dell’olio eliminerà qualsiasi cattivo odore.

In alternativa, possiamo anche utilizzare la lavanda, che profumerà l’elettrodomestico e aiuterà a eliminare il calcare. Potrebbe essere un po’ meno efficace contro la muffa, ma possiamo eventualmente unirla al bicarbonato o al limone.

Infine, l’ultimo rimedio contro muffa e calcare è il sale grosso. Infatti, questo comunissimo ingrediente che utilizziamo in cucina è molto efficace nella pulizia. Il sale può sciogliere facilmente il calcare che si deposita nel cestello e nella guaina. Questo ingrediente inaspettato è anche un’ottima prevenzione contro l’umidità e quindi la formazione di muffe. Ci basterà metterne tre cucchiai dentro il cestello e uno dentro il cassetto per il detersivo. Poi facciamo avviare un ciclo di lavaggio a vuoto ed ecco che la nostra lavatrice sarà pulita e disinfettata.

