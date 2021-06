Uno dei nemici più pericolosi per gli alberi di olivo è la mosca delle olive (anche detta mosca olearia o dell’olivo). Generalmente depone le uova all’interno delle drupe in fase di maturazione a giugno/luglio. Le larve che ne nascono si nutrono della polpa delle olive. I frutti marciscono e si verifica una cascola anticipata: ne consegue un danno sia nella quantità che nella qualità della produzione delle olive.

Ad oggi, le nuove normative, vietano l’uso di molti prodotti chimici, mentre altri possono essere acquistati solo da professionisti del settore, dotati di un patentino. La gamma limitata di prodotti acquistabili dagli hobbisti deve essere, infatti, esclusivamente di origine naturale, non tossica e rispettosa dell’ambiente, dell’uomo e degli insetti utili.

Tra i tanti in commercio vi è il caolino in polvere, una roccia sedimentaria di colore bianco-grigiastro.

È questo il rimedio naturale per allontanare la mosca dell’olivo e avere alberi sani

Il caolino in polvere si ottiene macinando finemente la roccia, appunto, di caolino. Si tratta di materiale inerte, di origine naturale, che non danneggia l’ambiente, tanto da essere utilizzato in agricoltura biologica. Il caolino va diluito in acqua, seguendo il dosaggio riportato in etichetta e somministrato con un nebulizzatore manuale a spalla.

Va distribuito in modo uniforme e omogeneo su tutta la chioma dell’olivo, sia nelle sue parti più alte che in quelle più interne.

Come agisce il caolino

La soluzione di caolino, una volta spruzzata sulla pianta, va a creare una sorta di patina che riveste e protegge le parti trattate. È quindi fondamentale impiegarne la giusta quantità affinché la pellicola protettiva non sia troppo spessa e impedisca il naturale processo di fotosintesi. Questa sottile barriera color bianco-grigiastro disorienta le mosche dell’olivo che non riconosce il colore bianco, non riesce a deporre le sue uova e interrompe il suo ciclo riproduttivo. Ne consegue una diminuzione della cascola dei frutticini e l’aumento delle dimensioni dei frutti.

Il caolino in polvere: è questo il rimedio naturale per allontanare la mosca dell'olivo e avere alberi sani.

