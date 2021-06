Questo oggetto usato dalle nostre nonne è perfetto per combattere il caldo estivo

Con l’estate arriva il caldo e l’afa che in molti preferiscono al freddo, ma che altri mal sopportano. Molti di noi corrono ai ripari usando ventilatori e condizionatori, in questo articolo abbiamo svelato quale ventilatore è uno dei migliori. Se però siamo fuori casa, per la strada o in un luogo aperto senza ventilatori, come facciamo per difenderci dal caldo e dall’afa?

Oggi sveliamo come un semplice oggetto usato dalle nostre nonne è perfetto per combattere il caldo estivo.

Un accessorio antico che dobbiamo riscoprire

L’oggetto di cui parliamo oggi è un semplice accessorio che ha una storia molto antica. Usatissimo in passato anche dalle nostre nonne, questo oggetto è perfetto per combattere il caldo estivo.

Stiamo parlando del ventaglio, non solo perfetto per ripararsi dal caldo, ma anche simbolo di femminilità e di eleganza.

I ventagli erano in passato un accessorio sempre presente nella borsetta delle signore, in modo che una potesse farsi aria in situazioni di calore o di aria rarefatta. Un elemento del look utile e di moda, dunque, che forse dovremo riscoprire.

Il ventaglio ha una storia millenaria, già gli antichi egizi ne usavano dei modelli simili a quelli odierni e così i greci e i romani. I primi modelli erano realizzati in osso e in madreperla, intagliati e decorati finemente, erano delle vere e proprie opere d’arte.

Ancora oggi, esistono dei modelli costosi, ma si trovano, però, anche modelli di plastica che costano pochi euro. Un’ottima ragione per procurarsene uno e portarlo sempre con noi.

Potremo così usare il ventaglio in ogni occasione, basta portarlo sempre con sé in borsetta e tirarlo fuori quando siamo accaldate. Mentre sventaglieremo il nostro accessorio, sembreremo delle vere dame di una volta e lasceremo a bocca aperta tutti quanti.