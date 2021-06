Si riconoscono a occhio nudo, ma anche per l’odore sgradevole che sono in grado di emanare. Sono le cimici, insetti che, durante l’estate, da alcuni anni, stanno attaccando sempre più insistentemente i nostri giardini ma ancor di più i nostri orti. Sia quelle verdi che, soprattutto quelle asiatiche, sono, infatti, capaci di diffondersi su molte specie vegetali cresciute in pieno campo, lasciando invece indenni le piante d’appartamento.

Le cimici sono molto attive nei periodi caldi (dalla tarda primavera sino a fine estate) mentre scompaiono durante le giornate piovose o ventose. In piena attività provocano danni a tutte le strutture in fase di accrescimento di una pianta: foglie, germogli, fiori e frutti che stanno per maturare. Si nutrono, infatti, del contenuto cellulare degli organi vegetali, provocando lesioni che possono compromettere la produzione, ma anche la vita stessa delle piante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le specie più colpite

I fiori ad essere maggiormente colpiti sono le rose, le gerbere, i crisantemi, le dalie e i gigli. Le specie da orto più soggette ad attacchi delle cimici sono, invece, pomodori, fagioli, fagiolini, piselli, patate e cavoli. Per fortuna esistono delle soluzioni per neutralizzare questi nemici voraci.

In pochi conoscono questo rimedio semplice e naturale per salvare l’orto dalle cimici

Naturalmente è sempre meglio prevenire che curare. Per anticipare l’attacco delle cimici è bene mettere in pratica alcuni accorgimenti:

assicurare una rotazione annuale;

nebulizzare, durante i mesi estivi, in modo regolare anche le foglie;

ridurre le concimazioni azotate;

tenere pulite le aree più sensibili da scarti vegetali.

Ma può accadere che, nonostante tutti questi accorgimenti, le piante siano attaccate.

In pochi conoscono questo rimedio semplice e naturale per salvare l’orto dalle cimici.

Una prima azione di controllo può essere esercitata ricorrendo a soluzioni liquide a base di acqua e sapone di Marsiglia: basterà miscelare i due prodotti e nebulizzarli sugli insetti. Ma attenzione. Dopo 15-20 minuti dall’operazione sarà necessario risciacquare con acqua le parti trattate.

Un altro rimedio che risulta efficace contro le cimici è il decotto di aglio: basterà far bollire 150 grammi di teste di aglio in 5 litri di acqua, far raffreddare e poi spruzzare direttamente sulle piante. Questo antiparassitario naturale, inoltre, è efficace nel prevenire malattie fungine.

È importante precisare che entrambe le soluzioni sono particolarmente efficaci con cimici giovani meno veloci e meno attive rispetto agli adulti.

Approfondimenti

È questa la pianta che resiste al sole e siccità e regala meravigliosi fiori.