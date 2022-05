La settimana dell Dow Jones si può dividere in due parti ben distinte. Le prime tre sedute hanno portato a un ribasso dii oltre il 3%. Le ultime due, invece, sono state quelle della riscossa. Nel corso della seduta di giovedì, infatti, dopo un ribasso che aveva portato a una perdita settimanale superiore al 5%, le quotazioni hanno visto un recupero eccezionale con una perdita trascurabile rispetto alla seduta precedente. La chiusura di venerdì, invece, con un rialzo di circa l’1%, potrebbe avere segnato l’inizio della riscossa.

Tuttavia, il ribasso sui mercati azionari americani continua con un longevità che non si vedeva dal 2001. Per la settima settimana consecutiva, infatti, la chiusura è stata inferiore a quella della settimana precedente. Aggiornando così il record negativo di cui parlavamo settimana scorsa. Notiamo che quando si parla di ribasso prolungato si intende il numero di settimane con le caratteristiche appena specificate. In termini di profondità del ribasso, invece, siamo ancora nella norma.

Vista questa apparente discrasia tra il movimento verificatosi nella ultime sedute della settimana e l’andamento settimanale, non è ancora detto che il ribasso sia scongiurato.

Prima di affrontare il discorso dei futuri possibili scenari, facciamo il punto sul confronto tra il frattale previsionale di ProiezionidiBorsa e l’andamento delle quotazioni del Dow Jones.

Come si vede dal grafico riportato qui di seguito nelle prossime settimane dovrebbe continuare il ribasso che si protrarrà anche per i prossimi mesi. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Il ribasso sui mercati azionari americani continua con un longevità che non si vedeva dal 2001: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 13 maggio a quota 32.196,66, in rialzo dell’1,47% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 2,14%.

Time frame giornaliero

Le ultime sedute della settimana, sebbene al rialzo, non hanno cambiato lo scenario ribassista in corso.

La tenuta del supporto in area 31.075 (I obiettivo di prezzo) potrebbe favorire una ripresa del rialzo che si trasformerebbe in inversione nel caso di una chiusura settimanale superiore a 32.955.

In caso contrario il ribasso potrebbe continuare verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame settimanale

Per la settima settimana consecutiva il Dow Jones chiude al ribasso.

A questo punto, quindi, le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 30.810. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 21.452.

Un’eventuale immediata ripartenza al rialzo potrebbe spingere le quotazioni del Dow Jones verso area 40.000.

