Un ribasso così prolungato a Wall Street su Dow Jones non si vedeva dal 2011. Le attese per le prossime settimane

Che la prima parte del 2022 potesse essere molto complicata per il Dow Jones era chiaro da circa un ventennio quando abbiamo elaborato il frattale previsionale riportato qui di seguito. Come da attese, quindi, il ribasso e potrebbe ancora continuare per le prossime settimane.

D’altra parte, un ribasso così prolungato a Wall Street su Dow Jones non si vedeva dal 2011. Sono ben 6, infatti, le settimane che hanno chiuso sotto l’apertura e sotto la chiusura della settimana precedente. Notiamo che quando si parta di ribasso prolungato si intende il numero di settimane con le caratteristiche appena specificate. In termini di profondità del ribasso, invece, siamo ancora nella norma.

Andiamo, quindi, ad analizzare i grafici sul time frame giornaliero e su quello settimanale e le previsioni che si possono elaborare. Anticipiamo, però, che poco o nulla è cambiato rispetto a quanto scrivevamo rispetto alla settimana precedente.

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 6 maggio a quota 32.899,38, in ribasso dello 0,30% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,24%.

Time frame giornaliero

Sul time frame giornaliero le quotazioni sono arrivate su livelli che già a marzo ne avevano frenato la discesa. Il Dow Jones, quindi, si trova in prossimità di livelli molto importanti che potrebbero avere un forte impatto sul futuro delle quotazioni.

Come si vede dal grafico, infatti, l’area chiave per il Dow Jones è compresa tra 32.950 e 32.980.

Fino a quanto le quotazioni si manterranno sotto questo livello l’obiettivo più probabile rimarrà sempre area 31.600. Qualora, invece, si dovesse andare al rialzo, l’obiettivo più probabile passa per area 33.800. A seguire, poi, si trova l’obiettivo in area 35.200. La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe collocare in area 36.620.

Time frame settimanale

Per la sesta settimana consecutiva il Dow Jones chiude al ribasso.

A questo punto, quindi, le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 31.835. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 29.277.

Un’eventuale immediata ripartenza al rialzo potrebbe spingere le quotazioni del Dow Jones verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata.

