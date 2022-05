Il risparmio sulla bolletta, che sia luce, gas o acqua, è un tema sempre attuale in ogni famiglia. In tempi critici come questi, dove appena spenti i termosifoni, sono stati subito accesi i condizionatori, diventa fondamentale cercare di evitare gli sprechi.

Certo, non è sempre facile, abituati a ogni tipo di comodità. Quello è, forse, il vero motivo per cui limare su alcuni costi è sempre più difficile. In fondo, in tempi di crisi, che bisogno c’è di comprare alcuni oggetti particolarmente costosi? Come se altri, più economici, non avessero la stessa funzione. Pensiamo ai cellulari, ma non solo.

Diversi accorgimenti possono essere presi senza un gran cambiamento di vita. Pensiamo all’utilizzo di lavastoviglie o lavatrice a pieno carico, invece che a metà. Allo spegnimento della televisione, evitando gli stand by o anche solamente all’attenzione da avere nei confronti delle varie luci in casa. A volte, la fretta ci porta a uscire lasciandole accese, anche tutto il giorno.

Nonostante tutte queste cose, però, ci sono altri oggetti che sono i principali responsabili dell’aumento dell’energia che usiamo in casa. Spesso sono davvero insospettabili. Più facilmente possiamo pensare a forno, lavastoviglie, microonde o asciugatrice. Invece, uno degli oggetti che consuma di più è, paradossalmente, anche uno dei più piccoli.

Chi ha una donna in casa, sia moglie, convivente, figlia, mamma, quasi sicuramente lo avrà visto. Si trova in bagno, che sia dentro un cassetto o in un armadietto. Serve per la cura di una delle parti più importanti del loro corpo. Quella che può renderle attraenti o farle disperare. Quella che incanta gli uomini, ma può anche farli allontanare. Stiamo parlando dei capelli, ma non del phon, che comunque bisogna cercare di scegliere sempre facendo attenzione ai consumi.

Per risparmiare sulla bolletta della luce limitiamo l’utilizzo di questo elettrodomestico che tutte le donne hanno in casa

Di conseguenza, rimane la piastra. Un oggetto di cui difficilmente le donne possono fare a meno. Soprattutto chi decide di portare i capelli lunghi.

Un dato solo per capire. Quando questa è in funzione, consuma quasi il 70% dell’energia elettrica disponibile in casa. Considerando che la loro potenza spesso supera i 2000 watt, possiamo ben capire quanto possano incidere su una bolletta se utilizzata costantemente.

Vista e spiegata, almeno in parte, l’importanza che la piastra riveste per le donne, abolirne l’uso è quanto di più sbagliato ci possa essere. Tuttavia, limitarlo è possibile, magari cercando anche delle alternative.

Per esempio, acquistarne una in ceramica e tormalina. Grazie a questo minerale, essa ha la possibilità di mantenere una temperatura costante, evitando così un consumo eccessivo.

Oppure se ne può scegliere una con un timer automatico. Preziosa, perché, anche se la dovessimo dimenticare accesa, dopo un breve periodo di inutilizzo, la piastra si disattiva in autonomia.

Altro modello su cui poter fare affidamento per risparmiare è quella con termostato. Possiamo decidere di regolarne la temperatura, in modo da utilizzarla senza eccessivi sprechi, mantenendo una temperatura costante, non necessariamente molto alta.

Quindi, per risparmiare sulla bolletta della luci limitiamo l’utilizzo della piastra per capelli o cerchiamone una che possa impattare meno sul consumo energetico. Certo, dobbiamo sapere che i modelli sopra indicati sono più costosi, ma sul lungo termine, di sicuro avremo un buon risparmio.

