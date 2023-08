Si è chiusa una settimana molto importante per i mercati azionari internazionali. Scadeva un setup annuale il 4 agosto, e in questa data è stato segnato un minimo, ma nello stesso tempo è stato generato un segnale ribassista settimanale. Ci sono delle divergenze che potrebbero portare anche a un tentativo di rimbalzo, ma la strada sembra tracciata come da percorso campione dei nostri setup e del nostro frattale annuale. Il ribasso dei mercati potrebbe durare fino a settembre ma attenzione al 7 e 9 agosto. Vediamo il perchè.

Il setup rosso del 4 agosto

Dai minimi della settimana del 13 marzo il rialzo dei mercati azionari internazionali è stato portentoso. Il movimento ha ricevuto un’importante conferma dal setup del 6/7 aprile, e questo come da regole dell’alternanza dei nostri clusters doveva portare a una salita molto forte fino al 4 agosto.

Dal 13 marzo a settimana scorsa il segnale è stato ininterrottamente rialzista. Questa settimana si è formato uno swing ribassista, un pattern che nell’82% dei casi fa iniziare ribassi di almeno il 7/10% dai massimi formati ante crisi.

Oggi i prezzi su tutti i listini analizzati in questo articolo, si sono fermati millimetricamente su supporti dinamici rilevanti. Questo significa che il ribasso potrebbe essere messo anche in forse. Abbiamo dinanzi a noi delle date di setup mensili e sono le seguenti: 7, 9, 17, 28 e 30.

Quando ci sono 2 setup così ravvicinati, e ci riferiamo a quelli che scadono il 7 e il 9, si potrebbe assistere a un’inversione. Quindi vedremo come si uscirà da queste date. Le prossime date annuali saranno il 29 settembre, il 30 ottobre e il 30 novembre.

Il ribasso dei mercati potrebbe durare fino a settembre ma attenzione al 7 e 9 agosto

Quale percorso campione seguiremo da oggi in poi? Quello ribassista fino a una nuova inversione rialzista.

Cosa potrebbe far cambiare subito le carte in tavola?

Un’inversione fra lunedì e martedì.

Quali sono i target ribassisti che potrebbero essere raggiunti nelle prosisme settimane?

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Le nostre analisi seguiranno da ora in poi questa tendenza e l’asseconderanno. Trend is your friends. Una constatazione: se si scenderà come pare date una pacca sulle spalle a coloro che parleranno di ribassi all’inizio del 20/30 o 50%. Molti lo stanno dicendo dal 30% fa…Prima o poi comunque ci azzeccheranno, ma le probabilità fino al 2027 non sono tanto a favore di questi ribassi.

