La miglior birra 2023 da acquistare al supermercato? Costa 0,79 euro! Ottima per qualità, prezzo e gusto

Ti piace la birra ma non sai quale scegliere? Ecco la migliore per qualità e prezzo secondo una recente indagine.

Tutti pazzi per la birra! In Italia, i consumi di birra in Italia nel 2022 sono in aumento (+ 6%) rispetto al 2021. Inoltre, la produzione di birra, sul territorio nazionale è cresciuta del 3,3%. I dati, resi noti da Assobirra, (l’Associazione dei Birrai e dei Maltatori) fanno ben sperare.

Il settore è prospero e gli italiani sembrano apprezzare sempre di più le caratteristiche organolettiche di questa bevanda alcolica dalle origini antichissime (nata, sembrerebbe, 5000 anni fa in Mesopotamia, ovvero la culla della civiltà).

Per gli amanti della birra, la scelta durante l’acquisto non è sempre così facile, soprattutto se parliamo di birre esposte sugli scaffali dei supermercati. I Prodotti industriali sono, di norma, più accessibili rispetto alle birre artigianali. Inoltre, il ventaglio di scelta è molto ampio e si possono mettere nel carrello moltissime birre di qualità.

La miglior birra 2023 da acquistare al supermercato? Ecco i test effettuati

Ma quali birre industriali scegliere per un buon rapporto di qualità e prezzo? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il team di Altroconsumo. Dunque, dopo aver scoperto le migliori merendine (con meno zucchero) e il miglior miele, ecco la classifica delle birre migliori. I test effettuati dagli esperti hanno analizzato diversi parametri, come il grado alcolico, l’acidità totale e ancora il colore e la quantità di malto contenuta.

Da sottolineare che ogni campione è stato aperto e spillato al momento del test. L’indagine si è concentrata su 30 birre chiare (grandi marchi) presenti nei supermercati di tutta Italia.

Ad aggiudicarsi il premio come miglior prodotto all’assaggio è la Corona Extra (con un prezzo che oscilla tra 1,25 e i 2,50 euro). Ad aggiudicarsi, invece, il premio di miglior acquisto dell’anno, con un ottimo rapporto di qualità e prezzo è la Finkbrau Lager (0,79 euro/1,05 euro). Dunque, la miglior birra 2023, oltre ad avere un buon rapporto economico è anche molto apprezzata all’assaggio. Nonostante il riconoscimento, però, gli esperti sottolineano anche un’etichetta manchevole di alcune informazioni utili, come le indicazioni sugli abbinamenti, oppure sulla temperatura di servizio, o sulla conservazione del prodotto. Inoltre, la Finkbrau Lager, rispetto ad altre birre, contiene una quantità di malto inferiore.

La classifica completa

La classifica completa della 30 birre chiare alcoliche analizzate dai test: Corona Extra 35,5 CL (voto 78/100); Menabrea Original 66 CL (voto 77/100); Dreher 66 CL (voto 77/100); Birra Moretti 66 CL (voto 77/100); Kozel Premium Lager 50 CL (voto 76/100); Ichnusa 66 CL (voto 76/100); Coop La Bionda 66 CL (voto 76/100); Finkgrau Lager 66 CL (voto 76/100, miglior acquisto); Birra Castello La Decisa 66 CL (voto 74/100); Warsteiner Premium Verum 66 CL (voto 73/100); Birra Messina Cristalli di Sale 50 CL (voto 73/100); Wuhrer 66 CL (voto 73/100); Peroni Nastro Azzurro 66 CL (voto 72/100); Birra Moretti Filtrata a Freddo 55 CL (voto 71/100).

Ed ancora: Ichnusa Non Filtrata 50 CL (voto 71/100); Peroni 66 CL (voto 70/100); Pedavena 66 CL (voto 70/100); Bavaria 66 C (voto 70/100); Heineken Silver 50CL (voto 70/100); Forst Premiunm 66 CL (voto 70/100); Heineken 66 CL (voto 69/100); 11 Paralleli Conad (voto 69/100); Beck’s 66 CL (voto 69/100); Stella Artois 66 CL (voto 69/100); Best Brau Eurospin Premium 66 CL (voto 68/100); Birrificio Angelo Poretti 3 Luppoli 66 CL (voto 67/100); Tuborg 66 CL (voto 65/100); Otwald 66 CL (voto 62/100); Willianbrau 66 CL (voto 58/100); Fonsbrau 66 CL (voto 58/100).