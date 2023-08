Ora tutti chiamano ribasso. Molti lo fanno da inizio 2023, proprio in un momento che dal punto di vista storico dovrebbe essere l’anno più forte di tutto questo decennio. La media storica di Wall Street è dell’11% all’anno, ma l’abbinamento del ciclo presidenziale americano e quello decennale proietta un rendimento fra il 20 e il 25% per i mercati americani.

Oggi scade un importante setup annuale. Per l’alteranza degli stessi che si verifica con probabilità del 70% circa dovrebbe iniziare un ribasso. C’è una percentuale più alta da considerare ed è quella del 90% che intercetta minimi/massimi assoluti/relativi. Oggi si è formato un minimo su tutti i mercati azionari e il movimento dell’ultima settimana potrebbe aver assorbito gli eccessi dell’ultimo trimestre. L’anno dovrebbe essere caratterizzato da rialzi duraturi e di tanto in tanto spike ribassista confinati in pochi giorni ed entro il 7%. Quindi minimo il 4 agosto e nuovo rally per i mercati azionari? Potrebbe essere.

I setup del dal 2022 al 2023 e cosa è realmente successo

Oggi abbiamo toccato i supporti indicati, e nel momento che scriviamo leggiamo divergenze rialziste anche potenti:

Dax Future

15.805

Eurostoxx Future

4.308

Ftse Mib Future

28.700

S&P500

4.480.

Si riparte? Ancora tutto è possibile, anche i miracoli rialzisti!

Minimo il 4 agosto e nuovo rally per i mercati azionari?

Alle ore 16:35 della seduta di contrattazione del giorno 4 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.999

Eurostoxx Future

4.348

Ftse Mib Future

28.780

S&P500

4.521,39.

Cosa potrebbe far iniziare un ritracciamento?

Chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

16.085

Eurostoxx Future

4.331

Ftse Mib Future

28.935

S&P500

4.527.

Ma attenzione, il movimento dell’ultima settimana potrebbe essere stata una trappola per ribassisti fermata proprio dal nostro setup annuale!

Gli swing grafici dicono che potrebbero far iniziare un ritracciamento chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

16.085

Eurostoxx Future

4.331

Ftse Mib Future

28.935

S&P500

4.527.

Abbiamo però dei dubbi: supporti che hanno fermato il ribasso, divergenze positive sul giornaliero.

Si prepara un agosto al rialzo? Una nuova beffa per i ribassisti? Vedremo fra lunedì e martedì, perchè il ribasso o il rialzo dovrà essere confermato oltre che dalla chiusura odierna, anche da questi giorni. Il segnale non è ancora ribassista. Quindi, attenzione a fasciarsi la testa ai rialzisti e i ribassisti a gioire!

