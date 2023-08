I rari rimbalzi a cui si assiste in questi giorni sono subito seguiti da nuove vendite. Al momento nonostante questo piccolo rumore di fondo non si ravvisano particolari cambiamenti e nè i presupposti per assistere a un’inversione duratura al rialzo. La strada quindi continua a essere segnata e il ribasso dei mercati continua senza troppi problemi. Fino a quando e dove?

In corso c’è sempre un ABC

Abbiamo spiegato negli ultimi giorni, che dal 1898 ad oggi, abbiamo notato e analizzato un pattern che si ripete nelle fasi ribassiste, che abbiamo definito ABC.

La prima onda A è al ribasso, la seconda B è di rimbalzo, e la terza C è di onda finale ribassista.

Solitamente A=C e B non supera mediamente la lunghezza di A. Per questo motivo, proprio ieri affermavamo che quel rimbalzo in atto avrebbe probabilmente avuto vita breve.

Quindi il movimento iniziato fra ieri e oggi dovrebbe avere vita breve.

Il ribasso dei mercati continua senza troppi problemi: fino a quale prezzo e data?

Alle ore 15:32 della seduta dell’11 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.889

Eurostoxx Future

4.334

Ftse Mib Future

28.385

S&P500

4.448,01.

Primo indizio di inversione rialzista con chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

16.123

Eurostoxx Future

4.420

Ftse Mib Future

28.800

S&P500

4.528.

Fino a quando non si assisterà a un’inversione rialzista duratura, gli obiettivi ribassisti rimarranno i seguenti:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Le prossime date di breve termine dove potrebbero verificarsi dei punti di inversione saranno le seguenti: il 17 agosto e poi il 28 e 30. Quale approccio consiglia lo studio delle serie storiche? Di non fare nulla contro la tendenza in corso, ma di assecondarla. Cosa aggiungere a quanto scritto? Nulla, perchè sarebbero chiacchiere inutili e porterebbero solo una confusione nell’eventuale operatività

