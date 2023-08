Attenzione al carrello della spesa! Nasconde un gravissimo pericolo e di sicuro non ci hai mai pensato

Quando si va al supermercato ci sono molte insidie a cui stare attenti. Non stiamo pensando alle tecniche di marketing per farci spendere di più. In questo approfondimento ci occuperemo di una questione di salute.

Almeno una volta alla settimana, tutti andiamo al supermercato per fare la spesa. Sono ben poche, infatti, le persone che possono permettersi di fare piccoli acquisti giorno per giorno. Con i vari impegni e i ritmi sempre più frenetici, le giornate corrono via solo tra casa e lavoro. Per questo, è abitudine di molti rifornire frigorifero e dispensa con una maxi spesa settimanale che, il più delle volte, si fa il venerdì sera o il sabato. Molti approfittano anche della domenica dato che ormai i centri commerciali sono sempre aperti, festivi compresi. Oggigiorno, quando si va al supermercato è una dura lotta. L’inflazione si sente su qualsiasi ambito della vita, alimentari compresi. Il carrello costa sempre di più. Molti cercano di risparmiare evitando il superfluo, come snack e dolciumi. Altri, pur di non rinunciare a qualche sfizio, optano per le marche minori. Ma il pericolo al supermercato non si limita al conto che ci presenta la cassiera.

Attenzione al carrello della spesa! Nasconde un gravissimo pericolo

Quando si parla di igiene e pulizia, subito vengono in mente i bagni pubblici o i mezzi di trasporto pubblici. In realtà, anche il supermercato è un luogo pieno di germi e batteri, in particolar modo il carrello o il cestello che tutti toccano di continuo. Lo si spinge, lo si sposta e vi si mettono all’interno i prodotti che poi mettiamo in tavola e comunque sistemiamo in cucina e in altre zone della casa. Prova a pensare un attimo: se in aeroporto ti sarà sicuramente capitato di trovare il bagno non utilizzabile perché gli addetti lo stavano pulendo, di certo non avrai mai visto qualcuno pulire i carrelli della spesa.

La nosrta tesi è supportata da studi scientifici. Una ricerca della University of Arizona, effettuata su 85 carrelli ha mostrato che ben tre quarti degli oggetti esaminati presentavano enterobatteri, microrganismi che si insidiano nell’intestino. La Salmonella, ad esempio, appartiene proprio ad un gruppo di batteri della famiglia degli Enterobatteri. Si tratta di una malattia infettiva che si manifesta con mal di pancia e diarrea, febbre alta, vomito e anche mal di testa.

5 consigli utili per proteggersi

Quanto appena detto avrà stupito molti che ora, dopo lo stupore iniziale, saranno preoccupati su come comportarsi la prossima volta al supermercato. Attenzione al carrello della spesa! Nasconde un gravissimo pericolo. Ecco quindi qui di seguito delle utilissime indicazioni da mettere in atto.

Portare sempre con sé un disinfettante e, per prima cosa, con un fazzolettino di carta, passare maniglia, bordi e superficie del carrello;

se possibile, andare a fare la spesa senza bambini che hanno il vizio di toccare tutto e poi mettersi le manine in bocca;

sistemare i prodotti acquistati in borsine di materiale biodegradabile anziché nelle borse di tela riutilizzabili;

se si devono comprare pochi prodotti, usare una grande borsa in tessuto e riempirla poco per volta tenendola sempre in spalla;

disinfettare spesso le mani con un igienizzante apposito.

Lettura consigliata

Tutti pazzi per la gonna: 3 modelli estivi che non devono mancare nel tuo armadio per essere sempre al top