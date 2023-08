Ecco la tipologia di casa che molti vorrebbero avere, delizia e poi croce anche del giornalista Filippo Facci

C’è una tipologia di casa che negli ultimi anni è diventata un desiderio crescente degli italiani, o almeno di una parte di essi. Questa casa, molto particolare e desiderata, come tutte le abitazioni ha vantaggi ma anche svantaggi.

Il loft è una tipologia abitativa che ha conquistato molti italiani negli ultimi anni. Tra questi c’è anche Filippo Facci, che, però, dopo avere acquistato questa soluzione ha dovuto rivenderla. Il giornalista racconta di avere avuto questo loft in periferia di Milano e di averci fatto costruire una piscina sul tetto.

Ecco la tipologia di casa da sogno di un crescente numero di italiani

Il loft, sempre più diffuso nelle grandi città, è una casa ricavata da un ex spazio industriale o commerciale, che conserva le caratteristiche originali di ampiezza, altezza e luminosità. Questa particolare casa è spesso associata a uno stile di vita giovane, dinamico e creativo, ma anche a una certa esclusività e originalità.

Tuttavia, prima di acquistare un loft bisogna valutare attentamente i pro e i contro di questa scelta, che comporta anche dei compromessi e delle rinunce. Questa tipologia di appartamento ha sicuramente dei vantaggi, ma anche dei punti di debolezza che spesso vengono trascurati da chi l’acquista.

Perché acquistare un loft: i vantaggi

Acquistare un loft può essere una scelta vantaggiosa sotto molti aspetti. Il loft offre la possibilità di personalizzare lo spazio, rigorosamente open space, a proprio piacimento, creando un ambiente particolare e creativo. Altro vantaggio è il prezzo. Un loft ha un costo inferiore a quello di un appartamento di pari metratura, in quanto si tratta di spazi ristrutturati e non di nuova costruzione. Anche se in realtà non è sempre così.

I prezzi variano a seconda delle posizioni, delle dimensioni e della città. Facendo una ricerca sui principali portali di offerte immobiliari, su Immobiliare.it* scopriamo che a Milano in zona Gorla è in offerta un loft di 45 metri quadrati. Questo appartamento è in offerta a 160.000 euro. Invece a Siracusa un appartamento stile loft, sempre di 45 metri quadrati, viene offerto in vendita a 45.000 euro.

Perché non acquistare un loft: gli svantaggi

Il maggiore punto di debolezza di un loft è la poca privacy, essendo un ambiente unico e aperto, senza divisioni tra le varie zone. Questa caratteristica, tipica di questi spazi abitativi, limita la privacy degli abitanti, soprattutto se sono più di due. Ecco perché è poco adatto a una famiglia.

Un altro importante problema del loft è il clima. In genere questi spazi sono difficili da riscaldare in inverno, in quanto hanno soffitti alti, spazi ampi e vetrate esposte. Di contro, sono molto difficili da raffreddare d’estate con i condizionatori. Questo comporta un maggior consumo energetico per l’impianto di riscaldamento, che può incidere sul bilancio familiare.

Conclusione: loft sì o no?

Ecco la tipologia di casa molto particolare, che offre vantaggi e svantaggi e che non è adatta a tutti i nuclei familiari. Prima di acquistare un loft, bisogna riflettere bene sulle proprie esigenze e aspettative, e confrontare i pro e i contro di questa soluzione abitativa.

Il loft può essere la casa dei sogni per chi cerca spazio, personalizzazione e luminosità. Ma questo spazio può diventare l’incubo della vita quotidiana per chi soffre di problemi di privacy, riscaldamento e posizione.

n.d.r. *non si assumono responsabilità riguardo contenuti e veridicità degli annunci immobiliari in questione. Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda al sito indicato.