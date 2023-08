Grazie a questa geniale soluzione si potrà dimezzare il costo della bolletta elettrica

Dopo i pannelli solari domestici, ecco che si affaccia una nuova tecnologia per sfruttare le energie rinnovabili. Il mini eolico da balcone o da giardino è una soluzione innovativa per produrre energia domestica a costo zero.

Il mini eolico da balcone o da giardino è un sistema che permette di sfruttare il vento per produrre energia elettrica in casa propria. Si tratta di una soluzione ecologica, economica e indipendente, che può ridurre i consumi dalla rete elettrica e abbattere le bollette anche della metà. Il mini eolico da balcone o da giardino è composto da una piccola turbina eolica, che può essere installata su un balcone, un terrazzo, un tetto o un giardino. E da un inverter, che converte l’energia prodotta in corrente alternata utilizzabile dagli elettrodomestici. Questo sistema di produzione di energia da fonte rinnovabile può funzionare anche in assenza di vento. Infatti, grazie a un sistema di accumulo si immagazzina l’energia in batterie o la si immette nella rete.

Grazie a questa geniale soluzione si può produrre energia per la casa

Esistono diversi tipi di mini eolico da balcone o da giardino, che si differenziano per dimensione, forma, potenza e costo. In generale, si possono distinguere due categorie principali: i modelli orizzontali e i modelli verticali. I modelli orizzontali sono quelli più simili alle classiche pale eoliche, con le eliche disposte parallelamente al suolo. Hanno il vantaggio di essere più efficienti e potenti, ma richiedono più spazio e una maggiore esposizione al vento. Inoltre hanno un costo maggiore.

I modelli verticali sono quelli con le eliche disposte perpendicolarmente al suolo, a forma di cilindro o di spirale. Hanno il vantaggio di essere più silenziosi, compatti e adattabili a diverse direzioni del vento, ma sono meno performanti, anche se meno costosi. Esistono anche modelli ibridi, che combinano l’eolico con il fotovoltaico, e grazie a questa geniale soluzione è possibile sfruttare sia il vento che il sole.

Come scegliere il mini eolico più adatto

Per scegliere il mini eolico più adatto alle proprie esigenze bisogna tenere conto di alcuni fattori. Anzitutto occorre valutare lo spazio disponibile per l’installazione e il consumo energetico medio della propria abitazione. Valutare la velocità media del vento nella propria zona è un fattore determinante. Soprattutto per determinarne la convenienza dell’istallazione per abbattere i costi dell’energia.

In generale, si consiglia di optare per un modello che abbia una potenza nominale tra 0,5 kW e i 3 kW. Per avere un’idea dei costi, si può fare riferimento a dei preventivi online, oppure contattare dei professionisti del settore. Infine, per installare un mini eolico da balcone o da giardino meglio informarsi sulle autorizzazioni necessarie dal Comune di residenza. Probabilmente farsi installare l’impianto da un professionista potrebbe essere la soluzione migliore.