Molti continuano a discutere se oggi la Federal Reserve alzerà i tassi di 75 o 100 punti base. L’attenzione sarà incentrata anche sulle parole di Jerome Powell, e le propettive che illustrerà per i prossimi mesi.

I mercati americani hanno chiuso la giornata di contrattazione del 20 settembre ai seguenti prezzi:

Dow Jones

30.706,23

Nasdaq C.

11.425,05

S&P 500

3.855,94.

Il rialzo dei tassi di interesse farà crollare i mercati azionari? Non è detto, perchè l’ultima gamba ribassista degli indici americani potrebbe aver già prezzato fino a un rialzo di 100 punti base.

Cosa si prevede per le Borse fino a dicembre?

In rosso, la previsione per il 2022 dei mercati americani. La correlazione con le Borse mondiali è di circa l’80%. In blu, la strada seguita dai prezzi da inizio anno fino alla chiusura del giorno 16 settembre.

Oggi potrebbe diventare input e catalizzatore per il prossimo andamento, e per definire se previsione e prezzi prenderanno nuovamente la stessa strada.

Il rialzo dei tassi di interesse farà crollare i mercati azionari?

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 30.465. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 32.505.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 11.337. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 12.271.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.827. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 4.120.

APPROFITTA ORA! 15 giorni GRATIS di Previsioni multidays e settimanali

Negli ultimi due giorni, i prezzi hanno mostrato una certa indecisione.

Le previsioni dei nostri algoritmi

Non generano alcuna attesa nè al rialzo o al ribasso per il futuro. In questo contesto investire soldi o comprare e vendere azioni potrebbe presentare rischi ancora superiori rispetto agli abituali. Si attende volatilità nelle prossime ore.

Lettura consigliata

Sottovalutazione e dividendo elevato giusto mix per acquistare queste azioni?