Quale è il sogno di qualunque investitore? Quale titolo sogna di inserire nella sua asset allocation preferita? Sottovalutazione e dividendo elevato giusto mix per acquistare queste azioni?

Sicuramente individuare un titolo quotato che abbia un buon rendimento del dividendo e che sia anche sottovalutato potrebbe un primo, importante, passo verso un investimento di successo.

Tuttavia, quando si investe in azioni non bisogna mai dimenticare il rischio insito in un investimento del genere. Non è sicuramente il caso del titolo che tratteremo in questo articolo, vista la sua storia e la sua solidità finanziaria, non bisogna mai dimenticare che puntare sul singolo titolo amplifica i rischi di un investimento. La società cui fa capo il titolo, infatti, potrebbe fallire, il settore in cui opera potrebbe andare incontro a una forte crisi e così via. Il modo migliore, anche se non azzera il rischio di perdite, quindi, per investire è quello sugli indici mondiali.

La valutazione e le raccomandazioni degli analisti

Il titolo azionario Pirelli presenta un’interessante sottovalutazione se si guarda all’analisi basata sui multipli di mercato. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato rispetto sia ai suoi competitors italiani che quelli europei. In alcuni casi la sottovalutazione può arrivare anche al 50%.

Interessante è anche il rapporto tra prezzo e fatturato, che nel caso specifico di Pirelli è pari a 0,7. Un livello relativamente basso non solo rispetto al settore di riferimento, ma anche in assoluto.

La situazione finanziaria, poi, è buona, con un indice di liquidità superiore a 1 e un rapporto tra debito e capitalizzazione pari a circa il 90%.

Per una panoramica completa sul titolo si rimanda ai report precedenti.

Come riportato su riviste specializzate, il giudizio migliore degli analisti è accumulare con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Sottovalutazione e dividendo elevato giusto mix per acquistare queste azioni?

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 20 settembre in area 4,306 euro, con un rialzo dello 0,40% rispetto alla seduta precedente.

La forza del titolo si è manifestata in maniera molto evidente al termine della seduta del 20 settembre. A fronte di un indice che ha perso l’1,66% il titolo Pirelli ha chiuso la seduta in rialzo. Questa cosa potrebbe essere un ottimo indizio per sviluppi futuri.

Sebbene l’impostazione del titolo sia rialzista, il rischio di un’accelerazione al ribasso non è del tutto trascurabile. Come si vede dal grafico, infatti, il titolo è molto vicino al supporto in area 3,734 euro. Una chiusura sotto questo livello potrebbe indebolire il titolo, mentre una chiusura giornaliera inferiore a 3,548 euro potrebbe confermare lo scenario ribassista indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Al rialzo, invece, lo scenario e gli obiettivi sono quelli indicati dalla linea continua.