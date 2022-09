Una parte degli investitori preferisce inserire nel proprio portafoglio titoli azioni che abbiano un rendimento del dividendo molto elevato. In questo modo si garantiscono una rendita annuale. Possiamo, quindi, dire che un dividendo eccezionale è un ottimo incentivo all’investimento?

Sotto certi aspetti sì in quanto garantisce una rendita fissa. Tuttavia, non va dimenticato che nel momento in cui il dividendo viene pagato il valore dell’azione viene “aggiustato” e quota ex dividendo. Ciò vuol dire che se un titolo quotava 10 euro e stacca un dividendo di 0,5 euro, il suo valore verrà corretto a 9,5 euro.

Acquistare in anticipo un titolo dal potenziale ottimo dividendo, quindi, ha il vantaggio che le quotazioni potrebbero salire all’avvicinarsi della data dello stacco.

Attualmente a Piazza Affari un titolo che presenta un rendimento del dividendo molto buono è Banca Profilo. Se si considera, infatti, il dividendo da 0,031 euro pagato sull’esercizio 2022 e le attuali quotazioni scopriamo che il rendimento si aggira intorno al 15%. Un livello veramente insolito e molto interessante.

Il titolo Banca Profilo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 20 settembre a 0,193 euro, invariato rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista, ma da fine agosto è iniziata una fase laterale che sta portando le quotazioni a oscillare in prossimità del supporto intermedio in are a 0,1918 euro. In ogni caso il titolo potrebbe essere diretto verso il I obiettivo di prezzo in area 0,1846 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli altri obiettivi ribassisti si potrebbero collocare in area 0,1657 euro (II obiettivo di prezzo) e 0,1468 euro (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura giornaliera superiore a 0,1963 euro potrebbe dare direzionalità alel quotazioni.

