Quello che presenteremo oggi è un piatto ricco di profumo, gusto e consistenze che richiamano l’autunno, da preparare in modo facile e pratico. Infatti, vedremo che seguendo alcuni accorgimenti sarà semplicissimo realizzare questo arrosto che, specie per la salsa di accompagnamento, non potrà più mancare sulle nostre tavole.

Non è un caso che il re indiscusso dell’autunno è questo delizioso arrosto con castagne che sbalordirà gli ospiti che ne reclameranno il bis.

Vediamo di cosa abbiamo bisogno.

Tutto il necessario

Per questo squisito e profumatissimo arrosto non lesineremo con ingredienti e spezie e pertanto avremo bisogno di:

Arista di maiale 1kg;

Prugne secche;

Mele;

Castagne;

Sedano, carota, cipolla rossa;

Bacche di ginepro;

Semi di finocchio;

1 chiodo di garofano;

Vino rosso;

Erbe aromatiche.

Cominciamo la preparazione mettendo a bollire le castagne in dell’acqua con una proporzione di 3 litri ogni chilo di castagne, lasciando cuocere 40 minuti. Un trucchetto per sbucciarle meglio è aggiungere un filo di aceto che renderà la buccia molto meno dura.

Una volta cotte le castagne (che possiamo acquistare anche già lessate), facciamo a cubotti sedano, carota e cipolla e le mele private della buccia.

È arrivato il momento di dedicarci alla carne sulla quale, prima di infornare, dovremo fare quella che in gergo tecnico si chiama reazione di Maillard. Concentreremo bene tutto il gusto e il sapore caramellizzando le proteine della carne scottandola bene su tutti i lati almeno un paio di minuti.

Quando il colore sarà ambrato, verseremo in padella a tostare sedano, carota, cipolla, mele, prugne e castagne che essendo aggiunte dopo eviteranno di bruciare e dare sapore amaro.

Possiamo a questo punto sfumare con il vino rosso lasciando che tutto l’alcol evapori cosa di cui ci accorgeremo agevolmente semplicemente utilizzando il nostro naso. Evaporato l’alcol, aggiungeremo le spezie ed erbe aromatiche come salvia e rosmarino.

L’arrosto perfetto

Trasferiamo il tutto in una placca da forno avendo premura che vi sia anche una minima parte di umidità all’interno. Possiamo aggiungere un mestolo di brodo o di acqua calda se dovessimo vedere che arrosto e contorno sono troppo secchi.

Dopo circa 40 minuti a 190° l’arrosto sarà cotto a puntino e potremo passare nel mixer tutti gli ingredienti di cottura.

Frullando la salsa saremo travolti da un mare di profumi intensi, caldi, aromatici che in un solo secondo ci faranno pensare all’autunno per non parlare di un gusto avvolgente e goloso.

