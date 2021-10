Ogni casa ha un odore unico. Appena varchiamo la soglia, lo avvertiamo. E alcune case hanno un odore migliore di altre, oppure peggiore. Non importa quanto pulita sia la casa. Ci sono tantissimi odori che si svilupperanno naturalmente, per la presenza di animali domestici per esempio, del bidoncino della spazzatura in cucina, delle scarpe all’ingresso, della pietanza cucinata qualche ora prima o ancora del poco riciclo di aria. Alcuni odori richiedono olio di gomito e pazienza, altri piccoli trucchi naturali ed economici. Abbiamo visto per esempio come eliminare dalla cucina l’odore della genovese oppure dei broccoli e della frittura. Ma ci sono metodi per rinfrescare l’aroma generale della casa ogni giorno, costantemente.

Potremmo essere tentati di utilizzare candele profumate per inondare di un gradevole aroma gli ambienti velocemente. Ma dobbiamo stare attenti perché le candele profumate potrebbero provocare importanti problemi di salute se non si adottano delle precauzioni. Meglio optare per soluzioni semplici, naturali ed economiche sfruttando quello che abbiamo in casa.

Per profumare la casa velocemente basta solo questo trucchetto geniale che sfrutta il calore dei termosifoni

I termosifoni sono i nostri alleati contro le basse temperature della stagione invernale, ma non solo. Potremmo sfruttare il loro calore per sprigionare degli odori con questo trucchetto di posizionare sui caloriferi il nostro profumo preferito. Vediamo meglio.

Riempiamo una bustina di lavanda essiccata e posizioniamola sopra il termosifone. La lavanda naturale essiccata emette un odore fragrante che viene diffuso nella stanza con il calore;

Per un odore molto fresco e autunnale, data la stagione, potremmo utilizzare le bucce degli agrumi, come limoni e arance. Raccogliamole in sacchetti traspiranti e appendiamole ai caloriferi;

Prendiamo il nostro ammorbidente preferito. Puliamo il termosifone con una soluzione di ammorbidente. Sarà sufficiente un tappo, diluito in una bacinella di acqua. Quando si attiverà il riscaldamento, il profumo dell’ammorbidente riempirà l’aria.

Un passaggio importante per un risultato soddisfacente

Dopo i mesi estivi, è importante verificare che l’impianto di riscaldamento sia funzionante e che i termosifoni siano puliti. Diversamente potremmo avvertire uno strano odore proveniente dai termosifoni stessi. La causa potrebbe essere lo sporco e la polvere accumulatasi durante i mesi di spegnimento del riscaldamento. In realtà non è nulla di cui preoccuparsi. Basta dare una buona pulita ai termosifoni con aspirapolvere e acqua e il gioco e fatto. Possiamo iniziare a profumare la nostra casa.

Abbiamo visto allora che per profumare la casa velocemente basta solo questo trucchetto geniale che sfrutta il calore dei termosifoni. Un ultimo consiglio però per concludere. Ricordiamoci di cambiate periodicamente i prodotti naturali utilizzati perché col tempo potrebbero perdere la loro efficacia.