Il Cenone di Natale sta arrivando con le sue portate e la felicità di rivedere parenti e amici. Ma dopo il Natale ci aspetta un giudice inesorabile: la bilancia!

Ecco perché è importante prepararsi seguendo dei piccoli accorgimenti per non pentirsi dopo le feste. Il primo piatto dietetico per prepararsi al cenone di Natale sarà capace di soddisfare il palato e stringere il punto vita.

Gli ingredienti da comprare

Per preparare la vellutata pre-cenone sono necessari questi ingredienti:

a) asparagi, 200 grammi;

b) due cipolle;

c) sale, a piacimento;

d) olio, a piacimento;

e) due patate;

f) pepe, a piacimento;

g) pistacchi, 20 grammi;

h) mandorle, 20 grammi;

i) grana grattugiato, a piacimento.

Come prepararsi al cenone di Natale

Per preparare la vellutata pre-cenone iniziamo subito con la preparazione degli ingredienti. Prendere le patate e le cipolle e sbucciarle. Lavarle accuratamente e tagliare a tocchetti questi ingredienti. Prendere ora gli asparagi. Tagliare la parte più dura della base di questa verdura, lavare accuratamente e asciugare. Legare ora assieme gli asparagi con uno spago.

Prendere quindi due pentole a bordo alto e riempirle d’acqua. Versare in una pentola patate e cipolle e nell’altra gli asparagi. Far cucinare a fuoco lento per almeno venti minuti.

Controllare che le carote e le cipolle siano morbide. Fare particolare attenzione agli asparagi: gli stessi, infatti, devono risultare morbidi ma non troppo. Inoltre, è necessario non fare bagnare il “ciuffo” degli asparagi, che si cucinerà naturalmente grazie al vapore sprigionato dalla pentola.

Una volta finita la cottura, scolare gli ingredienti e lasciare a riposare a parte.

A questo punto, prendere il mixer e versare gli ingredienti, aggiungendo mandorle e pistacchio. In questa fase si può aggiungere anche il formaggio se si vuole una ricetta più gustosa ma meno dietetica.

Aggiungere un cucchiaio di olio e far partire il mixer a velocità ridotta. Continuare fino a quando la vellutata non avrà una consistenza cremosa. Aggiungere sale e pepe a piacimento e impiattare.

Il primo piatto dietetico per prepararsi al cenone di Natale è pronto per essere gustato.