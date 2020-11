Vellutate che bontà! Oggi prepareremo insieme la vellutata perfetta per riscaldare le giornate fredde e capace di strappare sempre un sorriso soddisfatto. L’ingrediente scelto sarà il cavolo nero, ingrediente principe dell’autunno e salutare quanto buono. Tutti i buongustai si preparino a gustare un piatto capace di fare soddisfare anche il palato più esigente.

Gli ingredienti per preparare la vellutata di cavolo nero

Per preparare la vellutata di cavolo nero, per una cena in famiglia, sono necessari i seguenti ingredienti:

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

a) cavolo nero, 3 cespi;

b) patate, 3;

c) olio, a piacimento;

d) sale, a piacimento;

e) pepe, a piacimento;

f) cipolle, 3;

g) mandorle, 10.

h) latte, 400 ml

Preparazione

Vediamo, dunque, come preparare la vellutata perfetta per riscaldare le giornate fredde e capace di strappare sempre un sorriso soddisfatto.

Per prima cosa, è necessario preparare gli ingredienti, in maniera da essere pronti al momento della preparazione. Prima di tutto prendere il cavolo nero, lavarlo, asciugarlo e dividerlo in quattro parti. Procedimento simile va seguito per patate e cipolle. Vanno infatti sbucciate, lavate, asciugate e asciugate.

Prendere ora la cipolla e sminuzzarla finemente. Procurarsi una pentola e versarvi dentro tutti gli ingredienti.

Coprire con acqua fino a ricoprire tutti gli ingredienti e far cucinare. Aspettare fino a quando gli ingredienti siano morbidi e aggiungere nella padella latte e mandorle.

Continuare a cucinare e aggiungere spezie, sale e olio. Lasciare passare altri cinque minuti, a fiamma media, girando continuamente.

Una volta fatto, spostare il contenuto in una ciotola. Lasciar raffreddare per cinque minuti e poi passare nel frullatore.

Frullare il tutto. Nel caso la vellutata risultasse troppo liquida sbucciare e cucinare un’altra patata da aggiungere al composto.

Una volta che la consistenza risulti cremosa impiattare.

La vellutata perfetta per riscaldare le giornate fredde e capace di strappare sempre un sorriso soddisfatto è pronta per essere gustata.

Per tutti gli amanti delle vellutate quest’articolo descrive una ricetta capace di deliziare ogni buongustaio.