Quando le temperature diventano un po’ più calde, la natura ci regala dei frutti deliziosi. Sono proprio quelli che hanno gli elementi necessari e utili, per affrontare il periodo estivo. La frutta inoltre si colora delle sfumature del sole e mette in evidenza il rosso carico, il rosso purpureo, l’arancione e il giallo.

Sono tutti colori tipici delle albicocche, delle prugne, delle pesche e in genere dei frutti di bosco. Questi ultimi sono tanti e si caratterizzano per crescere nel sottobosco e la presenza di un clima umido. Tra i frutti di bosco annoveriamo l’amarena, la ciliegia, la fragola di bosco, il lampone, il ribes. Ancora abbiamo il gelso, le more, mirtillo rosso e nero, la mortella, il ribes nero e rosso, e l’uva spina.

Così quando si acquista marmellata o yogurt ai frutti di bosco, possiamo trovarci dentro queste tipologie di frutta.

Mirtilli protetti dal sole

Un frutto dalle proprietà benefiche è il mirtillo nero. Si tratta di un arbusto dalle foglie lanceolate. In primavera produce dei fiori bianchi a forma di piccole campanelle. Poi durante la stagione estiva si potranno apprezzare i frutti fino a settembre. Hanno una caratteristica colorazione viola e sono coperti da una leggero strato di pruina. Questa funge da protezione contro i raggi UV, in modo che il frutto non si disidrati sotto i raggi del sole.

Il potere di questo frutto di stagione che aiuterebbe cuore e memoria

A parte il loro aspetto che assomiglia a delle piccole biglie, il mirtilli neri sono un piccolo concentrato di vitamine e sali minerali. 100 grammi di prodotto contengono ben 15 mg di vitamina C, inoltre niacina, riboflavina e tiamina. A queste si aggiungono 13 µg di vitamina A.

Sono ricchi di potassio con ben 160 mg/100 gr, 41 mg di calcio, 31 mg di fosforo, poi sodio e ferro. Oltre a questi elementi, bisogna aggiungere alcune sostanze note per il loro apporto benefico. Tra queste le antocianine, i flavonoidi e il resveratrolo. I flavonoidi aiutano a combattere i radicali liberi che causano stress alle cellule del corpo. Il resveratrolo ha proprietà antinfiammatorie, molto utili per la buona salute dell’organismo.

Effetti benefici

La comunità scientifica sembra concordare sul fatto che i mirtilli neri abbiano degli effetti positivi sulla salute. Il potere di questo frutto di stagione in particolare agirebbe sulla salute del cuore e delle arterie.

Ultimamente gli studi si sono allargati anche sugli effetti, che il mirtillo nero potrebbe avere sulle prestazioni del cervello. Sembrerebbe che hanno la possibilità di migliorare la funzione cognitiva e anche la memoria.

Un piccolo frutto, ma ricco di effetti benefici per la salute del corpo.

