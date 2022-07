Per far fronte all’estate e al suo caldo non c’è niente di meglio che consumare quanto la natura ci offre. Due sono gli alimenti da preferire e che rispondono alla necessità del corpo di idratarsi. In particolare parliamo della frutta e delle verdure di stagione. Ambedue offrono buone quantità d’acqua al loro interno, contribuendo così a soddisfare le richieste del corpo.

Tra le verdure di stagione troviamo carote, cavoli, cetrioli, cicoria, fagiolini e lattuga. Melanzane, peperoni, patate, pomodori, porcini, radicchio, ravanelli, rucola, sedano, zucche e zucchine. Una vera batteria di colori che permette al corpo di assorbire i nutrienti più appropriati per il periodo. Come frutta invece è possibile trovare albicocche, angurie, banane, ciliegie, fichi. E poi fragole, lamponi, mele, meloni, mirtilli, more, pere, pesche, susine, ribes e uva.

Quando fa caldo c’è necessità di rinfrescarsi. A questo scopo, sia con la frutta che con la verdura, si consiglia di fare attenzione ai colori. Anche questi indicano la presenza di particolari nutrienti che non devono essere trascurati. Evitare di mangiare solo e sempre gli stessi alimenti, contribuirebbe a nutrirsi meglio. Diversi colori in cucina ci aiutano ad un’alimentazione più completa.

Le interessanti proprietà dell’albicocca aiuterebbero la buona salute

Uno dei frutti tipici estivi è la gustosa albicocca. Originaria probabilmente della Cina, si è diffusa prima nella fascia orientale e poi in Europa. Gli antichi Romani già la conoscevano e arrivava loro dall’Armenia. Una leggenda racconta che, proprio lì, i nemici decisero di abbattere tutti gli alberi non da frutto, come allora era l’albicocco. A salvarlo furono le lacrime di una fanciulla, che fecero spuntare il frutto.

L’albicocco cresce anche a 3000 metri sull’Himalaya, poiché resiste al clima freddo. In Italia ne esistono del frutto diverse varietà. In Liguria quella di Valleggia e, ai piedi del Vesuvio, l’albicocca Pellecchiella dal sapore caratteristico.

Bisogna dire che le interessanti proprietà dell’albicocca aiuterebbero la buona salute. Ricca di vitamine e sali minerali, possiede Vitamina C, B3,B2,B1 e vitamina A. Inoltre tra gli elementi utili, 320 mg di potassio, 16 mg di calcio, 16 mg fosforo e 0,5 mg di ferro ogni 100 grammi di prodotto. È anche fonte di vitamina K, fenoli, composti volatili, norisoprenoidi e terpenoidi.

Questo delizioso frutto si consuma principalmente per i nutrienti utili per il corpo, sopra indicati. Il decotto preparato con la buccia sarebbe utile contro le irritazioni della pelle. Invece la pasta, a base di nocciolo d’albicocca, servirebbe contro le infezioni vaginali.

Un frutto delizioso e molto utile quando fa caldo, come lo è in estate.

