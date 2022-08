I reni nel nostro corpo sono fondamentali per filtrare le sostanze ed eliminare quelle che non servono tramite la produzione di urina. Sono due organi a forma di fagiolo, situati ai lati della colonna vertebrale. Come tutti gli organi devono essere mantenuti e aiutati nelle loro funzioni. Quella principale è quella di produrre l’urina per eliminare le scorie, ma è l’unica.

Ad esempio, sono proprio i reni che elaborano la vitamina D nella sua forma attiva, così come solo loro a secernere l’eritropoietina e la renina. La prima è un ormone responsabile della formazione dei globuli rossi, la seconda è un enzima fondamentale per la pressione sanguigna. Nel cercare di tenere questi due organi il più efficienti possibile si deve bere molto.

Inoltre, è molto utile avere un’alimentazione adeguata. Qui di seguito vedremo il frutto che aiuterebbe a purificare i reni in modo da inserirlo nella propria dieta in modo costante. Non solo, ma ci sono anche altri alimenti con proprietà simili che possono essere d’aiuto.

Il frutto che aiuterebbe a purificare i reni e altri alimenti utili a questo scopo

Per mantenersi in salute i reni hanno bisogno di nutrienti. Uno di questi è il potassio. Questo minerale deve essere presente nelle quantità adeguate nell’organismo perché una concentrazione sbagliata nel sangue può creare problemi al cuore. Dunque, appresa questa informazione, segue in modo naturale il bisogno di inserire un frutto in particolare nella dieta. Si tratta della banana.

La banana ha 382 mg di potassio ogni 100 g e questo la rende un ottimo frutto alleato della salute. Il potassio che può arrivare nell’organismo tramite il frutto tropicale andrà a dare beneficio al cuore, aiuterà i muscoli nel loro lavoro. Non solo, ma il potassio è fondamentale anche per far funzionare al meglio il sistema nervoso.

Altri alimenti ricchi di potassio

La banana non è l’unico frutto con una grande quantità di potassio. Anche albicocche e kiwi ne hanno a volontà e ci sono una serie di alimenti che ne hanno molto di più della banana. Questi sono le noci, le nocciole e le mandorle, i legumi, il cioccolato fondente. Poi ancora uva, conserva di pomodoro, patate, cereali di crusca di frumento, pane e pasta integrali. Uno specialista può dare le giuste indicazioni su quali quantità assumere in modo da avere sempre il giusto equilibrio di potassio nel sangue, per il bene dei reni e di tutto l’organismo.

