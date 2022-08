Quando si hanno problemi di calcoli renali, i dolori sono molto forti, per alcuni anche peggiori di quelli di un parto. I reni sono degli organi molto delicati e chi soffre di calcoli renali sa cosa significa. In molti non sanno però che solo i medici possono aiutarci con questa malattia. Anche se non provocano la morte fanno parte delle patologie più dolorose.

In molti si chiedono che tipo di acqua bere con i calcoli renali, oppure come si possono espellere con l’acqua, cosa mangiare e cosa evitare per prevenirli. Qual è la migliore marca di acqua da bere in questi casi? Anche questa è una cosa a cui fare attenzione. Tra le marche di acqua esistenti ce ne sono alcune utili per questa malattia. Ma il dubbio più importante che ci viene in mente è proprio: qual è la quantità giusta da bere? Le credenze popolari e i falsi miti sono infiniti. La verità la fornisce uno studio di Humanitas.

La quantità di acqua che si dovrebbe bere per i calcoli renali e altri consigli

Secondo Humanitas, i calcoli renali si potrebbero prevenire in determinati modi. A volte il calcio è ritenuto il responsabile di tale mancanza di salute. È davvero così? Bisogna considerare tutti gli alimenti che contengono acido urico o fosfati, i quali, associati al calcio formano il calcolo renale. Nel momento in cui non si scioglie bene nell’urina potrebbero sorgere dei problemi.

Il consiglio di Humanitas prevede di bere non meno di due litri di acqua al giorno, senza ridurre il calcio. Quest’ultima azione potrebbe far aumentare la frequenza anziché diminuire l’incidenza. Questo succede per via della dieta povera di calcio. Perciò non è necessario eliminarlo ma sarebbe meglio una alimentazione con una dose di calcio del valore di 1.200 milligrammi al giorno. Quindi, ecco la quantità di acqua che si dovrebbe bere per i calcoli.

I consigli più importanti

Non è vero che esiste un’acqua particolare da bere anche se alcune potrebbero favorire la prevenzione del calcolo renale. In sostanza, ciò che è importante è solo ed esclusivamente bere la quantità giusta di acqua per i calcoli renali.

Non si sa per certo se l‘acqua frizzante, ad esempio, può far bene ai reni. Quello che sappiamo è che l’acqua calcarea potrebbe far male alla salute in generale. Bere la giusta quantità di acqua sicuramente aiuterà a prevenire i calcoli renali. Da ricordarsi però che solo un medico può decidere.

Lettura consigliata

Malattie a reni e cuore ma anche al sistema nervoso potrebbero nascere con l’abbondanza di questo minerale meno famoso ma essenziale per la salute di ossa e denti