La visita dei ladri è uno dei momenti più spiacevoli per chi abita una villetta e non sceglierebbe mai di vivere in un condominio. Non sempre bastano gli allarmi alle finestre e alle porte per scoraggiare i malintenzionati. Qualche volta ci vogliono anche dissuasori più semplici, che risultino difficili da manomettere. Questo piccolo oggetto fuori dalla porta di casa aumenta la sicurezza della nostra villetta. Ecco di cosa si tratta e come montarlo con l’aiuto degli Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa.

Perché è importante illuminare le porte esterne

Tenere illuminati il giardino e le porte esterne è importante, perché i ladri cercano di entrare in casa durante le ore notturne dagli accessi secondari. Ma talvolta anche da quello principale. Tenere una plafoniera accesa sopra la porta di ingresso, permette di illuminare la soglia della casa e rendere più difficile il lavoro di chi vorrebbe tentare di forzarla. Una plafoniera è più resistente di un semplice lampione. Non solo all’azione distruttiva dei ladri, ma anche alle intemperie.

Installare una plafoniera da soli

L’installazione di una plafoniera è un’operazione semplice dal punto di vista elettrico. Piuttosto laboriosa invece dal punto di vista atletico. Se la porta di casa è protetta da un tettuccio, dobbiamo lavorare dal basso verso l’alto, sopra una scala e in una posizione scomoda. Prima di iniziare vediamo cosa serve. Un trapano avvitatore con prolunga, un trapano a percussione per i fori, la lampadina a risparmio energetico, tasselli e viti, cacciaviti a stella e a taglio, occhiali e scala di sicurezza.

Preferiamo una luce neutra

La plafoniera che dobbiamo scegliere per questa funzione di sicurezza non deve avere colori e decori colorati, ma emettere una luce neutra. Le plafoniere colorate sono utili in altri casi. Ecco 5 nuovi trucchetti che ci permettono di mascherare i difetti della casa. Iniziamo separando il copri lampada di vetro attraverso il dispositivo di sgancio. Posizioniamo la base della plafoniera sul soffitto che sovrasta la porta di ingresso. Segniamo con una matita sul muro la posizione dei fori per i tasselli, seguendo le tacche predisposte sulla base della plafoniera.

Questo piccolo oggetto fuori dalla porta di casa aumenta la sicurezza della nostra villetta

Ora foriamo col trapano a percussione nei punti segnati in precedenza. Inseriamo la parte in plastica o in metallo dei tasselli all’interno del soffitto. Ora facciamo passare il cavo elettrico nel foro più vicino al portalampada, fissato sul corpo della plafoniera. Inseriamo le viti nei tasselli fissando bene la base al soffitto del tettuccio. Ora possiamo collegare i cavi al portalampada. Avvitiamo bene la lampadina a risparmio energetico. Ricordandoci di acquistarne sempre qualcuna di scorta. Infine rimontiamo il portalampada in vetro, utilizzando il procedimento inverso a quello attuato quando lo abbiamo separato dalla base.