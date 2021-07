Il piatto doccia danneggiato tornerà come nuovo con questa semplicissima guida fai-da-te

Il gusto degli italiani nell’arredamento e nella cura dei dettagli è noto in tutto il Mondo. Ciò è evidente tanto nelle stanze principali della casa, quanto in quelle cosiddette “di servizio” come i bagni. Materiali pregiati, sanitari sospesi, rubinetteria di valore, vasche o docce di design sono diventati un must quando si decide di arredare un bagno.

Spesso, una buona parte del budget viene destinato alla doccia. Eleganti box in vetro, piatti doccia a filo pavimento e set per l’idromassaggio stanno diventando sempre più diffusi. Negli ultimi anni la scelta del piatto doccia ricade spesso sui modelli in resina. Senza dubbio belli ed eleganti, questi piatti doccia risultano, però, un po’ troppo delicati. Il semplice urto di un oggetto o l’usura del tempo possono facilmente provocare un foro o una crepa.

La sostituzione comporta, ovviamente, una spesa non indifferente. Fra piatto doccia nuovo, opere murarie e manodopera, le cifre possono diventare considerevoli. Per fortuna tutto questo non è necessario! Il piatto doccia danneggiato, infatti, tornerà come nuovo con questa semplicissima guida fai-da-te.

Con questi semplici consigli ed una spesa irrisoria tornerà come nuovo

Tutto ciò che serve è una resina epossidica impermeabilizzante, del nastro adesivo di carta, una spatola in plastica ed una spugnetta abrasiva. La resina, spesso composta da due componenti da mischiare, è normalmente utilizzata nelle imbarcazioni per le piccole riparazioni . Proprio perché impermeabilizzante, sarà perfetta per riparare il piatto doccia danneggiato.

Tutto l’occorrente si può trovare facilmente in qualsiasi ferramenta a prezzi molto contenuti.

Ecco come riparare facilmente un piatto doccia in resina

Innanzitutto, dopo aver pulito l’area interessata, con il nastro di carta bisogna creare un piccolo quadrato attorno al foro o alla crepa. A questo punto, con una spatola in plastica si può procedere a stuccare la parte interessata con la resina. Sarà importante assicurarsi di ricoprire tutta la superficie all’interno del quadrato.

Questa resina di solito si asciuga completamente dopo circa 30 minuti. Trascorsi questi minuti, è consigliabile procedere con una seconda stuccata. La seconda mano è importante per assicurarsi di non lasciare nessuna via di fuga all’acqua. La parte di resina in eccesso può essere carteggiata delicatamente una volta asciutta. Dopo la seconda mano di resina, si consiglia di attendere 24h prima di bagnare il piatto doccia. Un’ultima pulita approfondita ed il piatto doccia danneggiato tornerà come nuovo questa semplicissima guida fai-da-te.

