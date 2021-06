Come incollare e riparare oggetti in porcellana o ceramica in modo perfetto

La rottura accidentale di un oggetto in ceramica o in porcellana è una cosa molto frequente.

Una classica distrazione o un movimento maldestro e in pochi secondi non resta che raccogliere i pezzi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Fortunatamente nella maggior parte dei casi, separarsi dagli oggetti di uso comune, come ad esempio la classica tazzina, non è così traumatico.

Tuttavia quando ad esempio si tratta di un oggetto di un certo valore economico o affettivo l’ultima alternativa è quella di provare ad incollare i singoli pezzi.

Il compito in questo caso può essere più o meno arduo a seconda del numero e della grandezza dei cocci da incollare.

In questa breve guida verranno illustrati tutti i trucchi con cui incollare e riparare oggetti in porcellana o ceramica in modo perfetto.

Ecco come aggiustare degli oggetti in ceramica o in porcellana in pochi minuti

Per incollare e riparare oggetti in porcellana o ceramica in modo perfetto è importante innanzitutto pulire a fondo i pezzi da incollare. Per fare ciò è sufficiente lavarli con dell’acqua, asciugarli accuratamente ed infine togliere i residui di polvere con un piccolo pannello asciutto.

Invece per far tornare i pezzi al proprio posto le soluzioni sono diverse. In commercio esistono numerosi prodotti adatti a questo tipo di operazione.

I prodotti migliori in questo caso sono gli adesivi ceramici o le colle istantanee cianoacriliche.

In ogni caso, prima di procedere alle operazioni di fissaggio è importante leggere attentamente le istruzioni relative all’adesivo prescelto.

È fondamentale non procedere ad utilizzare la colla con le mani ma servirsi sempre di guanti monouso. Per spalmare la colla è necessaria una spatola flessibile o di un oggetto di una grandezza compatibile ai pezzi che bisogna incollare. Per piccoli pezzi va bene anche un cotton fioc.

La colla va spalmata con molta attenzione. Utilizzando dei guanti è necessario esercitare una lieve pressione per almeno 60 secondi affinché la colla possa fare presa.

Normalmente l’asciugatura completa si avrà soltanto dopo 24 ore. Dopo questo tempo eventuali sbavature della colla potranno essere rimosse con una lametta.

Un’ultima lucidata e l’oggetto tornerà come nuovo!