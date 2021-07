Quando si vive da soli è davvero facile riuscire a godersi i propri spazi e il proprio tempo libero in casa. Se invece abbiamo dei coinquilini o dei familiari con cui dobbiamo condividere l’abitazione, la faccenda si fa più complicata.

Sarà capitato a tutti di voler vedere un programma tv o un film in santa pace e non riuscirci. Questo dipende dai rumori esterni ma anche e soprattutto interni, se si vive con altre persone è quasi inevitabile. A maggior ragione se si hanno dei bambini che gironzolano per casa.

Molti allora sfiancati, rinunciano alla tv oppure aumentano il volume così da sovrastare i rumori circostanti. E alla fine si crea solo un gran caos.

Esiste un modo per poter convivere pacificamente e poter godere del proprio momento relax, vediamo insieme come.

Questo è il modo giusto per collegare le cuffie bluetooth alla tv

Dopo una lunga giornata lavorativa, l’unica cosa che desideriamo fare è buttarci sul divano e guardare la tv.

In questo articolo indichiamo come collegare le cuffie bluetooth alla tv e godersi il proprio momento di pace e tranquillità. In questo modo possiamo isolarci dal mondo circostante e godere dei film o delle serie tv che più ci piacciono.

La prima cosa che dobbiamo fare è capire se la nostra tv dispone della tecnologia bluetooth e se può supportare l’abbinamento delle cuffie senza fili. Può succedere che abbia la tecnologia blueetooth ma che non sia abilitata e compatibile all’abbinamento con tutti i dispositivi.

Verificato questo possiamo iniziare a capire come collegare le cuffie bluetooth alla tv.

Procedura

Se il nostro televisore supporta l’abbinamento delle cuffie senza fili e dispone della tecnologia bluetooth, il collegamento si rivela un gioco da ragazzi. Dopo essercene accertati procediamo accendendo la tv e pigiamo il tasto menù del nostro telecomando. Da qui accediamo al menù dedicato alla configurazione e attivazione del bluetooth.

Selezioniamo adesso l’opzione “suono” che ci farà accedere alla sezione “impostazioni altoparlanti”. In questo caso apparirà la schermata con l’opzione “elenco cuffie bluetooth”, basterà adesso pigiare “ok” sul telecomando e attivare dalle cuffie la modalità pairing. Questa non è altro che la funzione che consente l’abbinamento alla tv.

La funzione pairing varia da cuffia a cuffia, quindi consigliamo di consultare il manuale del dispositivo per capire come procedere.

Se abbiamo eseguito la procedura correttamente in pochi secondi, il nome associato alle nostre cuffie apparirà nella lista delle cuffie Bluetooth trovate dalla TV. Selezioniamo il nome di riferimento e diamo l’ok con il pulsante del telecomando per confermare l’abbinamento. Adesso che sappiamo che è questo è il modo giusto per collegare le cuffie bluetooth alla tv, potremo goderci il nostro momento relax!