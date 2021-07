I pericoli che minacciano l’orto casalingo possono essere diversi. Non soltanto le alte temperature e la forte afa possono rivelarsi un problema, ma anche i parassiti e gli afidi potrebbero distruggere ciò che abbiamo creato con amore. Per questo motivo, la maggior parte delle persone fa molta attenzione alla salute delle proprie piante, monitorandole costantemente e cercando di allontanare qualsiasi possibile nemico.

Un amico nascosto

Se è vero che gli animali potenzialmente dannosi e nocivi per le piante sono tanti, è altrettanto vero che non sempre la fauna che incontriamo nell’orto si rivelerà come un nemico per le specie che ospitiamo. Alle volte, al contrario, alcuni animali risultano essere degli amici e degli alleati delle piante. Anche se, spesso, non li trattiamo come tali. A tal proposito, oggi parleremo proprio di uno di questi.

Considerato da molti nemico dell’orto questo insetto al contrario allontana parassiti e cocciniglie

Come dicevamo, dunque, una delle minacce più temibili per l’orto è rappresentata dagli afidi e dai parassiti. Proprio per questo esatto motivo, uno degli aiuti più grandi lo possiamo ricevere dagli insetti. Per meglio dire, da quelli in grado di allontanare queste presenze sgradite e pericolose.

A questo proposito, vediamo come, anche se considerato da molti nemico dell’orto, questo insetto, al contrario, allontana parassiti e cocciniglie. Stiamo parlando dell’adorabile coccinella. Per molti potrà sembrare assurdo, ma tante persone vedendo una coccinella sostare sulle proprie piante si allarmano, pensando possa creare dei problemi.

Al contrario, la coccinella si rivela una delle migliori alleate dell’orto e il motivo è molto semplice. Per natura, infatti, si nutrono e si cibano di afidi, parassiti e altri nemici delle nostre piante. In particolare, alcune specie di coccinelle vanno ghiotte per uno dei parassiti più temuti, ovvero la cocciniglia. Proprio per questo motivo, dunque, se incontrata su una foglia o su un gambo, pensiamoci due volte prima di rimuoverla. Faremo, infatti, un grosso sbaglio con cui ci negheremo la possibilità di sfruttare una protezione importante, se non proprio necessaria, per le nostre amate piante.