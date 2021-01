Crema o vellutata? Si dibatte da sempre sulla differenza tra le due e, spesso, si tende a confonderle. Eppure, sono due pietanze ben distinte. La crema è un preparato che vede come ingrediente principale le patate che, associate ad altre verdure, servono a rendere denso il composto. Le vellutate, invece, prevedono tra gli ingredienti di base farina e burro per legare gli altri ingredienti che la compongono. Sono entrambe deliziose e saporite, ma quello che intendiamo proporre oggi è il piatto cremoso e semplice da preparare che scalderà le serate invernali: stiamo parlando della crema di patate e porri con guanciale croccante.

Ingredienti

500 gr. di patate;

200 gr. di porri;

200 ml. di panna fresca;

50 gr. di olio evo;

40 gr. di guanciale;

brodo vegetale q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come preparare la crema

Pulire i porri rimuovendo la parte più esterna e verde. Tagliare i porri a pezzetti e metterli in un tegame. Aggiungere l’olio e farli rosolare per qualche minuto. Nel frattempo, pelare le patate, tagliarle a cubetti, lavarle e lasciarle rosolare insieme ai porri. Aggiungere due mestoli di brodo e farlo assorbire. Unire il restante brodo finché le patate, controllando con una forchetta, saranno morbide: ci vorrà circa 30 minuti. Aggiungere il sale e il pepe che occorre. Una volta pronto, aggiungere la panna e far cuocere un altro po’ in maniera che si restringa il composto e diventi una crema. A parte, tagliare il guanciale a pezzetti e metterlo in una padella, senza aggiungere olio. Una volta che il guanciale sarà di colore scuro (attenzione però a non farlo bruciare), sarà pronto. Servire la crema di patate e porri ben calda guarnendola con il guanciale croccante. Il piatto cremoso e semplice da preparare che scalderà le serate invernali è una vera delizia, provare per credere!

