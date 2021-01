Le polpette sesamo e limone, ottime per il pranzo domenicale. Dopo tanta attesa, finalmente possiamo lasciarci alle spalle uno degli anni più particolari e complicati della nostra vita. Da pochi giorni infatti è cominciato il 2021, anno che tutti noi speriamo possa essere diverso, nonché pieno di tutte quelle opportunità che fino ad ora non abbiamo avuto. In particolare, noi tutti speriamo che in breve tempo sarà possibile riorganizzare le cene con amici e parenti. Sono in tanti infatti ad essersi esercitati molto in cucina in questo periodo e che, giustamente, non aspettano altro che un’opportunità per poterlo dimostrare, cucinando piatti sfiziosi.

Le ricette con poche calorie

In questi giorni che seguono la fine delle feste, la maggior parte delle persone avverte un intenso gonfiore addominale e un forte senso di disagio. Questo perché, quando esageriamo con il cibo, l’apparato digerente fatica molto e, ovviamente, non manca occasione per farcelo notare. Proprio per questo in molti sono alla ricerca di idee per ricette che possano depurare l’organismo e, dunque, risultare molto leggere.

In questo, di grande aiuto può rivelarsi quella branca della cucina conosciuta con il nome di “light”. Con questo termine inglese, che in italiano traduciamo appunto con leggero, si intendono quelle ricette che, grazie all’utilizzo di determinati ingredienti base, sono poco caloriche. A tal proposito, in questo articolo vogliamo svelare come preparare un secondo piatto molto magro ma dal gusto raffinato.

Le polpette di sesamo

Gli ingredienti necessari per portare a termine questa ricetta sono patate, fagiolini, scorza di limone, timo, semi di sesamo, olio e sale. Come primo passo dobbiamo lessare sia le patate che i fagiolini, ovviamente in due pentole differenti. Ai fagiolini aggiungeremo il timo, un goccio d’olio ed un pizzico di sale. Una volta scolate e sbucciate, uniamo le patate ai fagiolini, già scolati, e aggiungiamo anche una scorza di limone grattugiata. Da questo impasto formiamo dunque le polpette, ricopriamole con i semi di sesamo, e mettiamole su una teglia pronta per essere infornata. Dopo dieci minuti a centottanta gradi il piatto sarà pronto per essere servito e gustato. Ecco dunque come preparare le polpette sesamo e limone, ottime per il pranzo domenicale.