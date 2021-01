Che cosa c’è di meglio di una deliziosa e salutare vellutata di cavolo rosso per affrontare la stagione invernale? Ancora meglio se accompagnata da dei crostini di pane da azzuppare. Questa ricetta richiede soli venti minuti di tempo, tra preparazione e cottura, oltre ad essere molto facile. Quindi, è adatta a quelle giornate in cui non si ha troppo tempo per cucinare. Una perfetta vellutata è omogenea. Per renderla tale si consiglia di filtrarla attraverso un colino a maglia larga.

Ingredienti per 2 persone

1 cipolla rossa di Tropea;

1 cavolo rosso;

q.b. pepe rosa e sale fino;

100 g di panna acida;

crostini di pane duro (o delle fette di pane casereccio tostato);

2 ciuffi di prezzemolo.

Procedimento

Pulire la cipolla e tagliarla in fette sottili. Eliminare la parte centrale del cavolo e tagliarlo a fettine. Far soffriggere la cipolla in padella con un filo d’olio. Mettere a bollire il cavolo rosso in una pentola di acqua salata per una manciata di minuti. Quando assume una consistenza tenera, scolarlo e versarlo in una ciotola assieme alla cipolla. Aggiungere sale e pepe rosa e frullare il tutto in un frullatore ad immersione. Evitare la formazione di grumi. Dividere la vellutata in due diverse ciotole e versare al loro interno la panna acida per arricchire la consistenza delle vellutate.

Condire con altro pepe rosa tritato. Aggiungere una foglia di prezzemolo in ogni porzione. Aggiungere i crostini e servire calda la punto giusto. Non deve essere né bollente né fredda. In estate, invece, deve essere servita a temperatura ambiente. Ecco due portate di deliziosa e salutare vellutata di cavolo rosso pronta in soli venti minuti!

