I cambiamenti in atto nel nostro corpo e il modo in cui si comporta potrebbero indicare parecchio sul nostro stato di salute. Per questo è bene tenere sempre d’occhio il modo in cui si verificano anche le più semplici e comuni abitudini quotidiane.

Quando andiamo in bagno, ad esempio, facciamo attenzione alla forma delle feci, perché potrebbe essere campanello d’allarme di 2 tumori gravi. Ma questa sarebbe solo una delle tantissime situazioni alle quali fare caso ogni giorno.

Un altro chiaro segnale riguardo al nostro benessere fisico ce lo potrebbero inviare le nostre unghie. Controlliamole regolarmente e concentriamoci su qualche variazione nella forma o nel colore.

Per esempio, delle striature bianche potrebbero indicare la presenza di una malattia preoccupante come questa. I casi da prendere in considerazione sarebbero comunque tanti e diversi fra loro. Uno in particolare riguarderebbe una conformazione specifica delle nostre unghie. Spesso è una conseguenza della vecchiaia, ma a volte indicherebbe patologie particolari.

Il nostro miglior biglietto da visita

Le unghie sono con le mani e il viso le parti del corpo che mettiamo sempre in mostra. Difficilmente tendiamo a coprirle e possono dire molto su di noi.

Delle unghie belle e curate lanciano un chiaro messaggio agli altri. Significa che teniamo alla cura del nostro corpo e vogliamo apparire sempre al meglio.

Per questo si consiglia di dare regolarmente un’occhiata al loro stato di salute. Forme irregolari e tonalità bluastre o giallognole non sono solo antiestetiche. Potrebbero significare problemi di salute che dovremmo prendere con le pinze.

Proprio in questo articolo parleremo delle cosiddette unghie ondulate, un’anomalia che si verifica soprattutto con il passare degli anni, ma non solo.

Vediamo nello specifico che cosa sono e perché fare attenzione.

Non solo invecchiamento ma questa particolare forma delle unghie potrebbe rivelarsi spia di alcune patologie

Controllando le unghie, qualcuno di noi avrà magari notato delle increspature irregolari sulla superficie. Solitamente questo fenomeno si verifica su entrambe le mani e le righe potrebbero andare in tutte le direzioni.

Di norma non si tende a dare molto peso a questa situazione, ma a volte dovremmo preoccuparci. Non solo invecchiamento ma questa particolare forma delle unghie potrebbe rivelarsi spia di alcune patologie.

A questa caratteristica fisica si possono ricondurre onicofagia, dermatite, anemia e artrite reumatoide. Ma potremmo avere a che fare anche con psoriasi ed eczema.

Purtroppo, la lista non finirebbe qui, ma altre patologie si nasconderebbero dietro la forma ondulata delle unghie. Per questo in caso di dubbi circa questo possibile sintomo è meglio non esitare ma rivolgersi subito al medico competente.