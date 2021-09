Lilla, giallo, turchese, rosso e marrone. La moda in arrivo per autunno e primavera di quest’anno è davvero diversa dalle precedenti. Questo è vero soprattutto per quanto riguarda i colori ed è quindi necessario mettersi subito al passo.

Stavolta i colori perfetti per le over 40 dettano la moda autunno 2021 ringiovanendo con stile. Si tratta di colori vibranti, che non ci fanno passare inosservati. Per questo è necessario utilizzarli con il giusto stile, ispirandosi a quello delle sfilate autunno/inverno 2021. Parliamo di Roma, Milano, Parigi e New York, le capitali dello stile in grado di individuare e anticipare le tendenze della moda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Certo, anche quest’anno la fanno da padroni i grandi classici di questa stagione. Non possiamo quindi rinunciare a sfumature di marrone e rosso, come kaki e vinaccia. Allo stesso tempo, abbiamo l’occasione di sfoggiare colori stravaganti e alla moda. Saranno questi a darci un look più giovane, ma decisamente elegante e alla moda.

I colori perfetti per le over 40 dettano la moda autunno 2021 ringiovanendo con stile

La grande novità di quest’anno è il lilla. Questa leggera sfumatura di violetto ci riporta indietro ai primi anni 2000. Eppure, spopola nella moda autunno/inverno 2021. Che siano cardigan, blazer o maglioni il lilla è una variante fredda ai classici colori caldi di questo periodo.

Dall’estate poi ci rimane il verde, non tanto nella sua veste più brillante, quanto piuttosto le sue sfumature più intense. Pensiamo ad esempio al verdone, al bosco e, soprattutto, al turchese.

Spopolano anche i colori caldi ma vivaci come il giallo e il rosso.

Questi sono dei colori che possiamo sfruttare per donare un po’ di freschezza a look altrimenti troppo classici. Questo stratagemma, infatti, fa parte di alcuni consigli per la moda degli eventi importanti di quest’anno, come ad esempio i matrimoni. In particolare, ricorrendo ad accessori di sicuro effetto, come alle scarpe col tacco.

Eppure, la vera novità sta nell’utilizzo di un look completo. Utilizzando lo stesso colore, ma in sfumature diverse. Vediamo quindi il turchese del cappotto che si accosta al blu/verde dei pantaloni e alle scarpe, che richiamano le stesse sfumature.

Un’ultima tendenza che non possiamo non nominare è quella delle stampe. Quest’anno, infatti, stampe e motivi sono irrinunciabili per completare il nostro look. Sulle passerelle osserviamo dei motivi che riprendono i loghi delle case di moda, ma anche motivi più modesti prendono il loro posto sotto i riflettori.