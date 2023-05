Addio colesterolo alto con questo alimento ideale per ricette dolci e salate: la colazione preferita della modella Ondria Hardin 

Se hai il colesterolo alto devi assolutamente conoscere un alimento che ne fa abbassare i livelli. Si tratta di un superfood che puoi consumare in vari modi e in tanti momenti della giornata. Sappi che una famosa modella americana lo mangia a colazione per mantenersi in forma. Continua a leggere per scoprire di cosa si tratta.

Avere il colesterolo alto è un problema diffuso. Il colesterolo totale non dovrebbe superare i 200 mg/dl. In caso di colesterolo alto, i medici suggeriscono una dieta povera di grassi e lo svolgimento regolare di attività fisica. Non c’è da disperare. Ci sono sport adatti a tutti e anche con il colesterolo alto si possono mangiare anche alcuni formaggi. Ci sono poi cibi che aiuterebbero a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Ne stiamo proprio per conoscere uno.

Addio colesterolo alto con questo alimento gustosissimo e versatile

L’avena è considerato un superfood. Secondo gli esperti, i fiocchi d’avena sono un toccasana per il cuore,mantengono in salute le funzioni metaboliche e aiutano a tenere sotto controllo la linea. Come si legge sul sito di Humanitas, l’avena è uno dei cereali più completi.

Pur essendo una fonte di carboidrati complessi, presenta anche un contenuto proteico piuttosto elevato (10-16%) e pochi zuccheri.

I betaglucani presenti rallentano l’assorbimento del colesterolo “cattivo” (LDL), proteggendo così vene e arterie. L’avena è inoltre ricca di polifenoli, vitamine del gruppo B e grassi “buoni”. Inoltre, è anche ricca di fibre, soprattutto solubili, che favoriscono il senso di sazietà e mantengono l’intestino in salute.

Per mantenere a bada i livelli di colesterolo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di assumere ogni giorno 25-30 grammi di avena, pari a 3-4 cucchiai circa.

Ecco alcune idee per consumarla

Oltre a tutte le sue buone proprietà, il bello è che possiamo consumare l’avena in tantissimi modi. In fiocchi sotto forma di porridge oppure aggiunta a zuppe e insalate. Con la farina di avena si possono preparare torte e biscotti salutari. Mescolata ad altri semi, la si può usare anche per impanare fettine di carne e di pesce. Infine, ricordiamo che esiste anche il latte di avena.

La modella americana Ondria Hardin, nota per la sua magrezza, fa colazione con yogurt, fiocchi d’avena e frutti rossi. Ha affermato che lo fa per “mantenersi in linea”. Un’ottima colazione da prendere come esempio, per cominciare con gusto la giornata. Al posto dei frutti rossi, si può optare per frutta fresca di stagione.

Per preparare dei golosi dolcetti ricchi di buone proprietà, basterà prendere una banana matura e schiacciarla con una forchetta. Aggiungere poi dei fiocchi d’avena fino a ottenere un composto umido ma compatto e non troppo molliccio. Formare quindi delle palline e schiacciare coi palmi delle mani. Mettere in forno 10-15 minuti, ed ecco pronti dei gustosi biscotti ricchi di salute. Per un risultato ancora più goloso, aggiungere all’impasto delle gocce di cioccolato. Per restare in salute non servono per forza enormi sacrifici. Si può infatti dire addio colesterolo alto con questo alimento che si presta per tante preparazioni. Basta solo liberare la fantasia in cucina!