Alcune zone della casa sembrano più difficili da pulire rispetto ad altre. Questo accade a causa della presenza di alcuni oggetti, che non rendono la nostra vita esattamente facile. Tra questi, sicuramente, possiamo ritrovare anche i nostri sanitari. Le macchie gialle, il calcare e lo sporco, infatti, rendono il WC complicatissimo da far risplendere. Ma, forse, c’è un prodotto che potrebbe aiutarci. E si tratta proprio della schiuma da barba.

La schiuma da barba può essere un ottimo alleato nella pulizia del nostro WC, basta sapere come usarla

Sembra incredibile, eppure la schiuma da barba sembra essere un prodotto super efficace quando si parla di pulizie domestiche. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo spiegato come la schiuma da barba potesse essere un potentissimo anticalcare. Oppure, ancora in un altro articolo, ne avevamo evidenziato una proprietà davvero interessante, che questa volta riguarderebbe la pulizia profonda del nostro forno. Ma, a quanto pare, secondo le vecchie generazioni gli usi della schiuma da barba non sono di certo finiti qui. Infatti, ce ne sarebbe un altro, che potrebbe aiutarci in uno dei più grandi fastidi che ritroviamo nella nostra casa. Stiamo ovviamente parlando dell’odore e dello sporco, che spesso possono essere causati dal nostro WC.

Il nostro WC tornerà ad essere brillante, lucente e soprattutto profumato grazie a questo prodotto che si trova già nel nostro bagno

Usare la schiuma da barba per pulire e profumare il nostro water sarà davvero semplicissimo. Per prima cosa, ricordiamo di comprarne una che sia già profumata o aromatizzata. In questo modo, infatti, avremo risolto il problema del cattivo odore senza nessun tipo di sforzo o di ingrediente aggiuntivo. E ora passiamo alla pulizia. Prendiamo lo scopettino del WC e ricopriamolo di schiuma. Facciamo la stessa cosa con l’interno del sanitario. Con lo scopettino, poi, andiamo a spargere delicatamente la schiuma su tutte le zone del water, così da ricoprirlo. Dopo 10 minuti, tiriamo il primo sciacquone, così da eliminare la schiuma in eccesso.

Ora, ripetiamo nuovamente il passaggio. Ripassiamo la schiuma da barba ovunque, lasciando agire questa volta per 20 minuti e aggiungendo, se vogliamo, un goccio di aceto. Perciò, ora lo sappiamo. Il nostro WC tornerà ad essere brillante, lucente e bianchissimo con questo piccolo rimedio della nonna. Se vogliamo aumentare il buon odore, poi, mettere insieme alla schiuma da barba un goccio di olio essenziale potrebbe essere davvero la ciliegina sulla torta.

Approfondimento

