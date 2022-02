Pasta e ancora pasta. Che sia lunga o corta poco conta, l’importante è mangiarla quasi tutti i giorni.

I sughi più ricercati sono a base di pomodoro, con l’aggiunta di carne o pesce. Il ragù, ad esempio, o la marinara sono tra i più amati e classici della tradizione italiana.

In realtà, oltre al classico sugo, negli ultimi anni gli esperti di cucina hanno sperimentato condimenti di ogni genere.

Da quelli bianchi con una base al formaggio a quelli che hanno come ingredienti principali alcuni ortaggi. Sbizzarrendoci con le ricette più varie e particolari, Noi della Redazione abbiamo pensato proprio ad un mix di formaggi e verdure. Cime di rapa e ricotta fresca per un piatto dal gusto incredibilmente morbido e soprattutto originale rispetto ai classici che siamo soliti usare per i primi piatti.

E tra i tanti prodotti che la natura ci offre, questo periodo è certamente tra i migliori per gustare delle deliziose cime di rapa. Se poi le uniamo anche ad una bella manciata di ricotta fresca, il nostro piatto di pasta non potrà che essere la fine del Mondo.

Scopriamo come prepararlo, per un pranzo o una cena veloce, gustosa ed anche salutare.

Cime di rapa e ricotta fresca per questo condimento dal gusto incredibilmente morbido e delicato

Per 4 persone ci serviranno:

320 grammi di spaghetti o bucatini;

600 grammi di cime di rapa;

150 grammi di ricotta;

olio e sale q.b.

un cucchiaio di parmigiano grattugiato;

un bicchierino di latte parzialmente scremato;

noce moscata per completare.

Procedimento

Innanzitutto, puliamo le cime di rapa e sciacquiamole con un po’ d’acqua e sale in modo da eliminare eventuale terriccio residuo.

Dopo aver completato questa operazione, lasciamole bollire in una pentola, per poi frullarle insieme ad un filo d’olio e ad un pizzico di sale. Versiamo il tutto in una padella e scaldiamo a fiamma bassa.

A questo punto occupiamoci della ricotta, che trasformeremo in una deliziosa crema. Mettiamola in una ciotola, unendo la noce moscata, il parmigiano ed il latte e lavoriamola con una frusta per renderla omogenea.

Nel frattempo, facciamo cuocere la pasta e una volta pronta, versiamola in padella insieme alle cime di rapa, continuando a cuocere a fiamma lenta. Uniamo anche la crema di ricotta e mescoliamo fino ad ottenere una pasta dal colore verde chiaro. Concludiamo con un’altra spolverata di noce moscata ed ecco fatto, non ci resta che goderci il nostro mitico piatto di pasta.

