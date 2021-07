Una delle cose più difficili da pulire è senza dubbio il forno. Una volta che incrostato potrebbe rimanere così per sempre, anche perché le incrostazioni sono particolarmente scomode da raggiungere. Se tra sgrassatori universali e prodotti naturali le abbiamo provate tutte e temiamo di aver finito l’olio di gomito, il rimedio di oggi ci illuminerà. Infatti, il miglior alleato del pulito quando si parla di forno incrostato è la schiuma da barba. Pochi sanno che questo prodotto beauty pulisce il forno incrostato in 5 minuti e senza farci impazzire. Non ci resta che prendere la bomboletta dallo scaffale del bagno e seguire le seguenti istruzioni.

La schiuma da barba non serve solamente per avere una rasatura impeccabile e mantenere la pelle liscia e profumata. In casa, può essere anche usata come alleato del pulito. Il suo potere pulente è utile specialmente per il forno. Per eliminare ogni incrostazione dal nostro forno, cospargiamo di schiuma da barba sia le teglie che le pareti. Dopodiché, infiliamo di nuovo le teglie nel forno e accendiamolo a una temperatura di 50 gradi circa. Lasciamolo caldo per una mezz’oretta in tutto. A questo punto, aspettiamo che la schiuma da barba si raffreddi e puliamo tutto con una spugna o un panno. Le macchie e le incrostazioni se ne andranno molto più facilmente del previsto.

Altri modi di usare la schiuma da barba per un pulito garantito

La schiuma da barba può salvare da una brutta macchia anche i nostri vestiti o la tappezzeria. Se una stoffa si macchia, anche con qualcosa d’apparentemente invincibile come il vino rosso o il sangue, applichiamo subito una noce di schiuma da barba. Aspettiamo qualche minuto che la schiuma faccia effetto sullo sporco, poi rimuoviamola con un panno bagnato in acqua calda. Il metodo è vincente per indumenti, divani e tappeti. In questo modo risparmieremo tempo e olio di gomito.

