Nella nostra casa ci sono degli oggetti, che hanno delle proprietà sorprendenti e che dovremmo solo imparare a conoscere meglio. Infatti, a uno sguardo superficiale e poco critico, ci sembrerà che tutti gli elementi nel nostro appartamento abbiano un’unica funzione. Ma le cose non stanno assolutamente così. Qualsiasi oggetto può essere usato per tantissimi scopi, anche se tra l’altro è rotto o rovinato. Qui, infatti, entra in gioco il riciclo creativo, che potrebbe aiutarci a sfruttare qualsiasi strumento presente tra le mura domestiche in moltissimi modi diversi. Basterà conoscerli e mettere in pratica i consigli delle vecchie generazioni.

Il riciclo applicato a diversi oggetti della casa, ecco alcune formidabili idee che potrebbero aiutarci nella vita di tutti i giorni

Come abbiamo appena sottolineato, quindi, il riciclo creativo può essere applicato praticamente a qualsiasi oggetto (o quasi) presente nella nostra casa. L’importante è avere sempre delle idee a disposizione, metterle in pratica e vedere se i risultati sono abbastanza soddisfacenti per noi. Per esempio, la prossima volta che cuciniamo le patate in pentola, proviamo a non buttarne via l’acqua di cottura. Piuttosto, utilizziamo quest’ultima per pulire un oggetto complicatissimo da far brillare in casa, seguendo le indicazioni che abbiamo riportato in questo nostro precedente articolo. Oppure, se abbiamo in casa un materasso rotto e rovinato che stavamo pensando di portare alla discarica, fermiamoci prima di agire. Ci sono alcuni modi, in cui potremmo riutilizzarlo, che potrebbero davvero sorprenderci.

Pochi ci avrebbero pensato eppure lo scovolino del mascara finito potrà risolvere uno dei grandi problemi che tutti abbiamo nella doccia

La stessa cosa accade con gli scovolini del mascara. Infatti, quando questo trucco è ormai terminato e non può più servire per allungare e infoltire le nostre ciglia, tendiamo a buttarlo. E, di rimando, ne compriamo uno nuovo, senza prestare alcuna attenzione a quello che abbiamo appena gettato via. Piuttosto, invece di buttare lo scovolino come nulla fosse, ragioniamo per un attimo. La sua forma può esserci utilissima in casa per diverse ragioni. E ce n’è una davvero interessante per molti di noi. Infatti, lo scovolino può diventare lo strumento perfetto per rimuovere capelli e peli dallo scarico della doccia. Basterà vedere la forma per capire come potrebbe aiutarci e quanto potrebbe essere efficace. Pochi ci avrebbero pensato eppure lo scovolino del mascara può davvero essere fenomenale in questo lavoro.

