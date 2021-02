Incredibile ma vero. La schiuma da barba non serve solo per la rasatura. Grazie alla sua composizione può avere molti altri usi. Spesso inaspettati, che possono essere d’aiuto nella vita di tutti i giorni. E i risultati saranno strabilianti.

I 5 usi alternativi della schiuma da barba per risolvere problemi casalinghi

Spesso i prodotti specifici non sono a portata di mano. O semplicemente alcuni sembrano non funzionare. Quindi ci si chiede cosa poter usare in alternativa. Per risolvere dei problemi comuni che si affrontano in ogni casa. Ed ecco che arriva in soccorso la schiuma da barba.

Per esempio è un’ottima soluzione per combattere il calcare. Applicandola sulla rubinetteria d’acciaio, eliminerà tutto il calcare. Rendendo di nuovo splendenti i rubinetti di casa. Basta spruzzarne un po’ sulla parte interessata. Strofinare bene e risciacquare con l’acqua. Per finire passare un panno per asciugare. I rubinetti torneranno a splendere. Si può usare anche sui gioielli o maniglie dei mobili. L’importante è che siano d’oro, argento o acciaio. Questa volta bisognerà aiutarsi con uno spazzolino. Ma torneranno di nuovo a brillare.

Può essere un’alternativa utile all’olio lubrificante

Infatti se si ha una porta o una finestra che cigola, la schiuma da barba è la soluzione. Si spruzza un po’ sulla cerniera e poi si asciuga l’eccesso. E il cigolio sparirà in un attimo.

Ma si può usare anche come smacchiatore. Già, è molto utile per eliminare le macchie più ostinate. Basterà usarla come uno smacchiatore qualsiasi. Applicarla sulla macchia e lasciarla agire. Dopodiché strofinare e mettere in lavatrice. Può essere anche d’aiuto per macchie su tappeti o tappezzeria. Va applicata sulla macchia, passando poi un panno umido. Il giorno dopo basterà spazzolare via i residui. E il gioco è fatto.

Per evitare che specchi e vetri si appannino

Basterà pulirli con un po’ di schiuma da barba e poi passare il solito panno umido. I vetri non si appanneranno più così facilmente. E questo trucco vale per ogni tipi di vetro, anche per gli occhiali da vista.

Per finire, aiuta a sgrassare il forno. Molto efficace per eliminare residui. Si può usare per il forno, ma anche per la placca da forno. Basta spruzzare della schiuma da barba sulla teglia. Quasi a ricoprirla tutta. Ora va acceso il forno a 50° gradi. La si mette in forno e si aspetta 30 minuti, più o meno. Ora si può spegnere il forno. Si prende la teglia e si strofina bene per eliminare i vari residui. Mentre si aspetta che il forno si raffreddi. E poi si passa all’eliminazione del grasso residuo nel forno. Ci vuole solo un po’ di pazienza e un po’ di lavoro.

Ed ecco qui. I 5 usi alternativi della schiuma da barba per risolvere problemi casalinghi. Ma non solo, la schiuma da barba può essere anche un alleato di bellezza. Per scoprire di più, basta cliccare qui.