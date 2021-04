Alcuni esemplari di termiti compaiono soprattutto in primavera. Ritrovarsi la casa infestata da questi insetti non è affatto piacevole. Le termiti, infatti, sono insetti sociali capaci di diffondersi molto rapidamente, creando colonie e nascondendosi nei mobili e nelle pareti.

Trovare una soluzione contro le termiti non è facile, soprattutto perché ci si rende conto della loro presenza solo dopo aver constatato i danni. E spesso e volentieri sono danni irreparabili.

Però, non tutti forse sanno che il nemico numero 1 della casa avrà vita difficile grazie a questo rimedio straordinario.

Come capire se si hanno le termiti in casa

Sono principalmente 3 i segnali che ci fanno riconoscere la presenza di termiti in casa.

Come è facile da intuire, bisogna vedere la condizione di mobili, porte, armadi, pareti di legno. È qui che proliferano creando prima nidi, poi intere colonie e cunicoli per muoversi. Dal momento che questi insetti consumano il legname dall’interno verso l’esterno, se bussando il suono è vuoto, probabilmente è tardi. Ce ne si può rendere conto anche notando se il legno è morbido, facendo una pressione con il dito.

In secondo luogo, bisogna controllare i serramenti e le porte. Se si chiudono male vuol dire che le termiti hanno depositato i loro escrementi nel legno, che si gonfia a causa dell’umidità.

Infine, va controllato se sulle pareti sono presenti delle crepe, simili a piccoli labirinti.

Ci sono casi in cui le termiti hanno fatto crollare intere case e distrutto biblioteche e palazzi. Quindi questi insetti sono tutt’altro che innocui.

Come eliminarle

Se l’infestazione è già in corso, purtroppo, bisogna contattare un professionista per organizzare una disinfestazione. Ma se si scopre il problema dall’inizio, si possono risolvere con dei rimedi naturali. Infatti, il nemico numero 1 della casa avrà vita difficile con questo rimedio straordinario.

L’aceto è davvero qualcosa di miracoloso. È il rimedio naturale perfetto per pulire ed igienizzare, ma anche per eliminare le termiti. Inoltre, ha anche un’efficacia di prevenzione, perché il forte odore dell’aceto impedisce ad altre termini di tornare a proliferare nello stesso luogo.

Si consiglia, per un uso più duraturo, di diluirla in parti uguali con acqua.