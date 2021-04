Il metodo definitivo per tenere lontano questo fastidioso e sporco insetto che tutti hanno in casa utilizzando un limone

La primavera è ormai iniziata. Si tratta di una stagione magica che in tutto il mondo simboleggia la rinascita.

Ma per godersi al massimo il risveglio della natura è bene tenere lontani alcuni insetti particolarmente fastidiosi e portatori di malattie. Infatti, oltre alle formiche e le zanzare in questa stagione possono prendere il sopravvento le mosche.

Ma esiste un metodo definitivo per tenere lontano questo fastidioso e sporco insetto che tutti hanno in casa utilizzando un limone.

Le mosche sono altamente infestanti perché le loro larve si sviluppano ad una velocità sorprendente. Il calore accelera questo processo ed è per questa ragione che durante la primavera e l’estate possono manifestarsi delle vere e proprie invasioni.

Questo insetto, oltre ad essere fastidiosissimo a causa del suo ronzio può essere anche molto pericoloso. Le mosche sono portatrici di malattie quale il colera, il tifo, la dissenteria o la salmonellosi. Quindi è importantissimo tenerle lontane dai cibi.

Esistono tanti metodi per allontanare questo insetto. C’è chi si cimenta con le palette sottovalutando la velocità delle mosche che riescono a battere le loro piccole ali più di 200 volte al secondo.

Nei supermercati e nelle ferramenta invece è possibile trovare diversi prodotti chimici pronti per questo scopo. Ma spesso sono dannosi per l’ambiente e per la salute.

Un rimedio 100% naturale grazie al limone

Per fare in modo che questi insetti non si avvicinino alle abitazioni basterà utilizzare un limone e dei fiori di garofano.

Procedimento

Dividere a metà un limone e spremerlo leggermente. Poi infilzare in ogni metà 10 chiodi di garofano.

Posizionare il limone così preparato sui davanzali delle finestre o sul bancone della cucina. Il risultato sarà stupefacente e terrà alla larga questi piccoli infestanti anche per più giorni.

È importante poggiare i limoni su dei piattini in modo da isolarli dalle superfici su cui vengono appoggiati. Il limone, infatti, può corrodere il piano di appoggio.

Da provare dunque il metodo definitivo per tenere lontano questo fastidioso e sporco insetto che tutti hanno in casa utilizzando un limone.