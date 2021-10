Il sogno di molti di noi è tornare a casa dopo una lunga giornata, sfilare le scarpe e i calzini, e vedere i propri piedi lisci, morbidi e curati. Per quanto possa apparire banale, questo tipo di sensazione è davvero piacevole e non da sottovalutare. I piedi screpolati, infatti, oltre che creare dei fastidi a livello fisico, possono mettere a disagio tantissime persone. Per questo è bene prendersene cura e cercare delle soluzioni che possano eliminare il problema. Oggi vogliamo consigliarne una davvero efficace che si basa sulla conoscenza delle vecchie generazioni e che potrebbe davvero tornarci utile.

Il motivo sbalorditivo per cui molti immergono i piedi nell’olio di senape risolvendo un problema davvero comunissimo

I piedi screpolati sono una piaga che affligge diversi di noi. E molti cercano delle soluzioni casalinghe (o meno) per eliminare questo fastidio il prima possibile. In tanti usano in particolare un rimedio casalingo che potrebbe risultare davvero interessante. Quindi, capiamo che è proprio questo il motivo sbalorditivo per cui molti immergono i piedi nell’olio di senape risolvendo un problema davvero comunissimo: eliminare le screpolature dai piedi una volta per tutte. Sembra, infatti, che questo ingrediente possa aiutare a rendere i piedi lisci e morbidi. Per raggiungere questo risultato, già in questo nostro precedente articolo avevamo cercato di fornire una soluzione efficace. Qui avevamo consigliato, infatti, un rimedio naturale davvero portentoso che potesse aiutarci a sbarazzarci dei piedi secchi e screpolati.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ma le soluzioni casalinghe sono tantissime e abbiamo l’opportunità di sperimentarne sempre di nuove. Oggi vediamo proprio quella che coinvolge l’olio di senape e cercheremo di capire come utilizzarlo a nostro vantaggio.

Ecco come sfruttare tutte le proprietà dell’olio di senape per un effetto liscio, morbido e vellutato senza ombra di screpolature

Utilizzare l’olio di senape sarà davvero semplicissimo. Dovremo solo metterci all’opera per creare una soluzione adatta al nostro problema. L’altro ingrediente che ci servirà sarà la paraffina, molto conosciuta soprattutto perché usata in diverse creme volte sempre a raggiungere lo stesso obiettivo. Per prima cosa, quindi, mettiamo in una pentola l’olio di senape e un po’ di paraffina. Lasciamo che il composto si scaldi a fuoco lento e quando sarà sciolto, togliamolo dal fornello. Aspettiamo che si freddi un po’, in modo tale da non scottarci e spostiamolo in una bacinella. Immergiamo all’interno i piedi (o, se preferiamo, spargiamo la soluzione appena creata su di essi). Lasciamo in posa per qualche minuto per poi risciacquare con acqua tiepida. Dopo qualche applicazione, potremmo rimanere davvero soddisfatti. C’è però una precisazione da fare.

Questo, come già sottolineato, è un rimedio naturale. Questo vuol dire, in poche parole, che non c’è alcun consiglio medico alla base di questa soluzione. Perciò, se vogliamo essere certi di ottenere il risultato che desideriamo, chiediamo consiglio al nostro medico di fiducia. In questo modo, potremo sapere anche se i prodotti indicati in questo articolo potrebbero nuocere o meno alla nostra pelle.

Approfondimento

Cosa mi succede se incarto i piedi nell’alluminio? I vantaggi che ancora non conosci