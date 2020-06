Cosa mi succede se incarto i piedi nell’alluminio? I vantaggi che ancora non conosci

Cosa mi succede se incarto i piedi nell’alluminio? Il foglio di alluminio è una cosa che tutti abbiamo in casa. Utile in cucina e usato da molte donne per valorizzare i ricci nei capelli, l’alluminio ha tanti altri vantaggi che non tutti conoscono. Sembra incredibile, ma è vero. Un semplice foglio di alluminio può salvarci da tante situazioni scomode. Soprattutto se viene messo intorno ai piedi.

E se ti stai chiedendo: “Cosa mi succede se incarto i piedi nell’alluminio?” Ecco che in questo articolo vi spieghiamo tutti i vantaggi che non conosci.

Il raffreddore non sarà più un problema!

Se hai il raffreddore e non vuoi prendere delle medicine, abbiamo la soluzione giusta per te. Il foglio di alluminio, infatti, potrà salvarti da questo fastidio comune a tutti noi. Incarta i tuoi piedi in 5-7 strati di alluminio per circa un’ora. Poi, lasciali respirare per un altro paio d’ore e ripeti di nuovo l’operazione per tutti i giorni della settimana. È incredibile, ma ti sentirai davvero meglio!

Non solo incartare i piedi nell’alluminio: questo materiale si può usare in tanti altri modi diversi! Vediamo quali.

Spazza via la fatica e l’insonnia dal tuo viso!

A tanti di noi succede di non riuscire a dormire la notte, e il viso inevitabilmente ne risente, soprattutto se siamo stanchi e affaticati. Bene, ecco la soluzione: l’alluminio. Taglia diversi pezzi di alluminio e mettili in freezer per 2-4 ore. Applicali poi sugli zigomi e sulle palpebre e, se vuoi, anche su tutte le zone del viso più delicate. Lasciali agire finché non senti che il tuo viso è rilassato e disteso. Togli la pellicola e vedrai un viso ringiovanito e riposato!

Dolori articolari? Un lontano ricordo

Il foglio di alluminio è adatto anche per il trattamento di disturbi come il dolore al tallone, la sciatica e l’artrite. Coprite l’area in cui sentite dolore con la pellicola di alluminio e usate una garza per tenerla ferma. Meglio se riuscite a farlo prima di andare a dormire. Il foglio di alluminio agirà su quella zona tutta la notte. Ripeti questi trattamento circa due volte alla settimana, e poi prendi una pausa di almeno due settimane. Il dolore sparirà in un lampo!

Ustioni lievi e scottature: ancora una volta l’alluminio ci dà una mano

L’alluminio può essere anche un grande alleato nella cura di ustioni lievi e scottature. Eliminerà infatti il dolore e vi aiuterà a guarire più in fretta. Pulite la ferita con dell’acqua fredda e asciugatela con un panno morbido. Spalmante poi una crema per ustioni e mettete intorno il foglio di alluminio. Il risultato sarà sorprendente.

Insomma, hai capito cosa ti succede se incarti i piedi nell’alluminio? Ti abbiamo elencato qui tutti i vantaggi che non conosci, facendoti anche una piccola lista degli altri modi in cui puoi usarlo. Chi avrebbe mai detto che un foglio di alluminio potesse dare così tanti benefici!