Molti di noi tengono molto alla bellezza e alla morbidezza dei propri piedi. E ora che è estate, questa preoccupazione sicuramente aumenta. Infatti, durante questo periodo dell’anno, in tantissimi mettono scarpe aperte e sandali a causa del caldo. E dunque è più che normale che si faccia attenzione al modo in cui i nostri piedi appaiono, soprattutto perché non possiamo nasconderli con scarpe chiuse. E, se dovessimo avere dei talloni screpolati, nessun problema. Un rimedio della nonna potrà forse aiutarci a migliorarli in un battito di ciglia.

Da oggi tutti immergeranno i piedi in questo ingrediente per risolvere un problema comunissimo

Per tante persone avere i talloni screpolati può rappresentare una fonte di disagio. Infatti, questa parte del corpo rimane nascosta all’incirca tutto l’anno. Ma, durante l’estate, è più che normale mostrarla per non sentire il caldo. Se dovessimo avere anche noi questo problema, potremo provare un ingrediente naturale davvero formidabile che ci toglierà da questa situazione di imbarazzo. Infatti, basterà prendere una bacinella e immergere al suo interno della glicerina vegetale, accompagnata da un goccio di acqua di rose. Vediamo come utilizzarle.

Ecco come questi due ingredienti insieme potranno dare una immagine totalmente diversa e migliore ai nostri piedi

Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma glicerina e acqua di rose possono davvero aiutare coloro che hanno talloni screpolati. Questo, almeno, secondo la conoscenza popolare. Infatti, ci basterà prendere una bacinella e riempirla d’acqua. E ora, mettiamo la glicerina vegetale. Aggiungiamo poi dell’acqua di rose e immergiamo i nostri piedi nel composto per qualche minuto prima di andare a dormire. Noteremo subito che questi ultimi saranno più lisci e morbidi e noi non potremo che essere soddisfatti del risultato. Dunque, ora è certo. Da oggi tutti immergeranno i piedi in questo ingrediente per risolvere un problema comunissimo. Ovviamente questo è un rimedio della nonna e non un parere medico. Se il problema dovesse presentarsi in forma importante, la cosa migliore sarà rivolgersi al nostro medico curante.

